Los miembros del equipo económico de la UV Más Campana profundizaron en las razones que llevaron al rechazo de la rendición de cuentas de la gestión 2017 de la Municipalidad de Campana por parte de la mayoría de los concejales. No es una noticia menor. No es una cuestión formal. El rechazo de la rendición de cuentas castiga una de las principales razones por las cuales llegó Cambiemos al poder y uno de los mandatos que les dio toda nuestra población: la necesidad de transparencia y claridad de gestión. La transparencia, no debería ser sólo un slogan de campaña, debería ser un ejercicio diario de la gestión municipal. Y también uno de los mandatos clave para la Secretaría de Hacienda en el proceso de rendición de cuentas, pero con su actitud parsimoniosa, casi ‘sobradora’ a la hora de explicar y sus palos en la rueda al momento de ‘poner los papeles sobre la mesa’, no sólo aumentaron las suspicacias de todos los bloques, sino que además confirmaron las razones de la falta de claridad", explicaron. "Creyeron que por tener la ‘marca’ Cambiemos y por ser sucesores de uno de los gobiernos más corruptos de la historia, podían hacer cualquier cosa, sin que nadie los revisara, sin que nadie se diera cuenta. Se equivocaron. Pero tampoco hay que confundirse, esto no quiere decir que la gestión anterior era mejor. Esto quiere decir: ‘se esperaba mucho más de esta gestión’. Tampoco hay que engañarse con las obras. No sólo es cuestión "Ahora se ven obras", la cuestión es: ¿Quién hace estas obras? ¿Se está pagando el precio que corresponde por las obras? ¿No había otro mejor que lo haga? ¿Son las obras que había que realizar? Las principales razones del rechazo de la rendición cuentas quedaron bien expresadas en el recinto del Concejo Deliberante, entre otros: - Procesos de compras mediocres (los concursos abreviados de precios no son licitaciones públicas) - Acceso a la información pública de manera muy limitada (sistema RAFAM y documentación física) - Aumentos de tasas desmedidos (sólo para beneficio de los funcionarios foráneos para que tengan un pasar más tranquilo) - Serios problemas en las cobranzas municipales (casi la mitad del valor de las boletas de impuesto municipal no se cobraron y generaron deudores municipales y llevándolos a niveles históricos, que después hacen necesarias las moratorias) - Falta de planificación y estrategia (respuestas espasmódicas a problemas, sin pensar, sin anticipar) - Desprolijidad administrativa (nuevamente más de 13 millones de pesos de ingresos no identificados) - Falta de velocidad de gestión (sólo un ejemplo: los fondos para el ensanchamiento de la Av. Rivadavia entre el arco y la rotonda de Las Acacias, están en el banco hace más de 10 meses) - Pérdida de autonomía Municipal. Para hacer obras, necesitan de los salvavidas del Estado Nacional (haciendo lo quiera y cuando quiera el Estado Nacional). Estas fueron sólo algunas de las razones del rechazo de la rendición de cuentas, más esta por verse. La propia marca Cambiemos y el pasado del que veníamos les exigían mucho más. Desilusionaron, y mucho.



Opinión:

Un impacto al centro de la marca Cambiemos

Por Equipo Económico de la UV Más Campana

