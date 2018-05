Cambiemos minimizó el rechazo y habló de un "show" montado por la oposición

Marina Casaretto, Carlos Cazador y Romina Buzzini cuestionaron los argumentos de las bancadas disidentes para no acompañar la contabilidad municipal del año anterior y se mostraron confiados en que el Tribunal de Cuentas no encontrará desvíos administrativos. El duro debate había terminado y era momento de sentar posición frente a un hecho consumado: el rechazo de la Rendición de Cuentas 2017 girada al Concejo Deliberante por el intendente Abella y el impacto de este revés en la actual gestión. Entonces, ante los periodistas reunidos en el Salón Blanco, los ediles de Cambiemos eligieron hablar de "show" por parte de la oposición y minimizaron los efectos de la desaprobación del HCD. También aseguraron que las obras del Gobierno son "palpables" más allá de lo que digan las bancadas disidentes acerca de su ejecución. "Habla de la oposición que tenemos hoy en día", expresó Marina Casaretto al criticar la desaprobación de la Rendición de Cuentas. Sostuvo que la actitud del peronismo y el dellepianismo es "oponerse por oponerse, nada más", y cuestionó los argumentos de falta de acceso a los datos contables complementarios. "Dijeron que no tuvieron información, y en las cuatro horas que sesionamos dieron datos, datos y datos; o sea que algo de información se les ha brindado", ironizó. Por otra parte, fustigó a Soledad Calle (PJ-UC), quien denunció supuestos vínculos entre una empresa contratistas del gobierno local y uno de los cuñados del intendente Abella. Consideró "lo más inadecuado" de la sesión cuando "se pone en el papel de investigadora privada y empieza a dar nombres propios". Como también lo expresó Casaretto, el titular de la bancada oficialista, Carlos Cazador, señaló que el rechazo del jueves "no va a afectar en el desarrollo" de la administración municipal. "No me preocupa que vaya desaprobada: el Tribunal de Cuentas va a ser lo mismo que haría (en el caso de) si fue aprobada", explicó, que es analizar las objeciones de los concejales que no la acompañaron. "El show de hoy queda aquí", lanzó Cazador, y criticó al peronismo por no tener "altura ética ni moral para hablar" ya que sus concejales fueron parte "de un proceso en el cual se hicieron cosas peores que las que denunciaban hoy". Respecto a la contabilidad en sí, destacó que las "licitaciones no oficiales" son en verdad "concurso de precios" y no contrataciones directas; señaló que, de reunir las condiciones idóneas, "todos tienen derecho a ser proveedores municipales"; y resaltó que la debatida fue "la rendición de cuentas del año que ratificó la gestión del intendente en una elección que ganó muy ampliamente". Finalmente, su compañera de bancada Romina Buzzini se centró en las obras desplegadas: aseguró que son "palpables" y que, en algunos casos, se trata de trabajos de la anterior gestión que tuvieron que volver a repetirse porque "la calidad era tan mala". "Está claro que este es un show para un circuito muy chico de gente", expresó la concejal en sintonía con sus pares oficialistas. Y agregó: "El Municipio dispuso de un presupuesto muy amplio para que todas las secretarías puedan ejecutar mejoras en la ciudad".

