Mara Pedrazzoli. Foto: Facebook.

El gobierno salió a flote después de tres o cuatro semanas de turbulencia cambiaria. Turbulencia prefirieron llamarle pero fue la manifestación de una crisis. ¿Crisis externa o fiscal? Fue la encrucijada planteada por economistas. Propensos a encauzar las discusiones hacia aspectos "técnicos", los debates de los economistas en Twitter consisten en gráficos con series de datos: una imagen vale más que mil palabras. Sin embargo, y paradójicamente, nadie puede mostrar series comparables del déficit fiscal durante los gobiernos kirchnerista y de Cambiemos porque los cambios metodológicos introducidos en 2015 y 2017 no se replicaron hacia atrás. Pasada "la turbulencia cambiaria" un grupo de jóvenes economistas afines en mayor y medida al gobierno asistió a una reunión con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y se sacaron una fotografía. La imagen se viralizó en las redes sociales (la nueva estrategia que favorece a Cambiemos). Luego en sus cuentas de Twitter los economistas anticipaban como primicia la medida que tomaría el Banco Central para prevenir una nueva crisis. Dos puntos: estirar el plazo de vencimiento de las deudas en pesos (mayoritariamente en Lebacs, ver recuadro). La economía, sofisticada como es, siempre guardó una correlación importante con el hijo del buen vecino. Quiero decir que pueden entenderse facilmente algunas medidas de política circunscribiendo aspectos macro a otros micro-económicos. Esa es la gran enseñanza y principal defecto de los razonamientos neoliberales. Una semana después de esos anticipos en Twitter se conoció públicamente la decisión de Sturzenegger de canjear a los tenedores de deuda en Lebacs sus papeles de corto plazo por otros de mayor vencimiento. El Central se propone realizar una "operación de swap", como la denominaron los medios, y para ello ofrecerá mayor tasa de interés a los papeles de largo plazo. Siendo que las Lebac que vencieron el "supermartes" 15 de mayo fueron renovadas con la siguiente estructura: tasas anualizadas del 40%, 40%, 38.5%, 38% y 38% para los plazos de 36, 63, 91, 126 y 154 días, la decisión de Sturzenegger implicará ofrecer tasas cercanas al 45%. Sin dudas una buena opción para invertir los pesos en lugar de comprar dólares (la devaluación acumulada en lo que va del año es del 37%). Ahora bien, detrás de esa "hazaña" del Banco Central, con primicias tuiteras y agitados titulares en los diarios, pero de razonamiento bastante obvio y similar a lo que venía ocurriendo, ¿qué ocurrirá con la macroeconomía? Bueno, las restantes tasas de interés de la economía también aumentarán siguiendo a las Lebac. Aumentará el costo de los préstamos que toman PyMEs para seguir produciendo, las tasas de los créditos personales, prendarios, hipotecarios que ofrecen los bancos, las que cobran las tarjetas de crédito para financiar el consumo familiar, etc. Se encarece producir y se encarece consumir sólo para garantizar la rentabilidad de las inversiones financieras. Cabe notar que no mencionamos el efecto de la suba de precios: la inflación acelerada por la devaluación cambiaria -que el gobierno tiene dificultades para contener- también enfria el consumo y por ende la actividad productiva. Lo más grave es que la situación de fondo detrás de la corrida cambiaria no se resuelve. Son entendibles algunas posiciones de economistas preocupados por el déficit fiscal que alimenta la emisión de Lebacs, que si no son renovadas pueden contribuir a abultar la demanda de dólares, pero el principal problema es cómo incrementar la oferta de la divisa norteamericana. Para ello el gobierno se propuso desregular por completo las operaciones financieras, facilitando el ingreso de capitales extranjeros tentados por las elevadas ganancias que ofrece el país (si durante el kirchnerismo invirtieron en Lebac al 28%, luego compraron dólares a $20 para venderlos a $25 e invertir nuevamente en Lebac a 45%..?). Pero se trata de capitales sumamente volátiles que ya abandonaron el país y dificilmente vuelvan. Entonces la segunda propuesta de política fue solicitar un préstamo al FMI, cuyas duras condiciones ayudarán a enfriar más la economía. El gobierno de Cambiemos no discute la posibilidad de que nuestra economía sea capaz de generar dólares "genuinos", es decir por la vía del intercambio comercial, y de manera sostenible en el mediano y largo plazo. Algo que sin dudas discutió el kirchnerismo aunque con obstáculos y una visión de corto plazo. Esa alternativa de política soberana escapa al cuadro de insersión internacional que mira Cambiemos, donde un país como máximo puede aspirar a ser considerado "emergente" y servir de plataforma para inversiones financieras volátiles. La economía tiene déficit comercial, estimado en USD -3.400 millones entre los meses de enero y abril, según datos del INDEC. El déficit más que duplicó al alcanzado en igual período del año 2017 (USD -1.300 millones). Las importaciones crecen por encima de las exportaciones. También tiene déficit por las operaciones de compra-venta de dólares con motivos financieros, dada la reversión de inversiones originada a fines de abril y la compra de divisas de parte de inversores locales, por un total de USD -3.900 millones sólo en el mes de abril según datos del Banco Central. Las reservas del Central cayeron sólo en abril unos USD -5.000 millones. Por último, para completar el panorama el crecimiento de la actividad económica viene siendo magro desde el año 2016. La última medición de INDEC arrojó un crecimiento de apenas 1,4% en marzo de este año respecto a marzo de 2017. ¿Qué son las Lebac y para qué funcionan? Las Lebacs son títulos de deuda emitidos por el Banco Central que se licitan normalmente el tercer martes de cada mes. Se trata de inversiones poco riesgosas y que a su vez ofrecen una alta rentabilidad, lo cual es una combinación poco común entre las alternativas financieras. Las Lebac tienen un período de vencimiento menor a un año (los distintos plazos van de 28 a 252 días) donde el inversor podrá hacerse del dinero invertido más una tasa de interés que fija el Banco Central al momento de la licitación, o bien podrá renovar sus tenencias en Lebac con nuevos plazos. El temor del "supermartes" 15 de mayo era que al vencimiento, los tenedores de Lebac decidieran hacerse de los pesos y comprar dólares, para evitar eso el Central ofreció tentadoras tasas de interés, y superiores a la devaluación acumulada. Las Lebac comenzaron a usarse en los últimos años del kirchnerismo y continuaron siendo un instrumento importante de política económica durante el gobierno de Cambiemos. Las mismas se usan con el objetivo de "absorber" pesos del sistema, pesos que el Central debió emitir por distintas razones. Ejemplo 1: en los años de altos precios internacionales de los agro-alimentos y superávit en las cuentas externas, el Central compraba dólares a exportadores (para evitar la apreciación cambiaria) y otorgaba pesos que emitía a cambio, esos pesos luego volvía a retirarlos del sistema con las Lebac. Ejemplo 2: para "monetizar" el déficit fiscal, el Central emitía pesos que luego retiraba del sistema vía Lebac (para evitar tensiones inflacionarias a la larga). Ejemplo 3: ante la constante colocación de deuda en el exterior, tanto nacional como provincial, el Central emitió pesos para comprar los dólares que ingresaban al país (y así evitar apreciación cambiaria), luego retiró esos pesos vendiendo Lebacs. Lo que en su momento se llamó "la bomba de las Lebacs" fue que el stock total emitido de Lebacs alcanzó niveles realmente elevados, y que a su vez como se trata de títulos de corto plazo pueden rápidamente volver a convertirse en pesos con consecuencias indeseadas para la economía. Actualmente lo más importante es evitar que esos pesos se pasen a dólares y contribuyan a fogonear la crisis cambiaria.



Opinión:

Por Mara Pedrazzoli

