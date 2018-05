Autoridades del Colegio de Arquitectos participaron de la Cumbre del Inca

El Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, fue invitado a la última Gira Internacional denominada Primera Cumbre del Inca, que se desarrolló en el Palacio Municipal, frente a la plaza del Regocijo, en el Auditorio Sacsaywaman de la ciudad de Cusco, ciudad declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ante la presencia de Delegaciones de distintos países latinoamericanos y de Africa. Esta invitación surgió porque habían tomado estado público las Gestiones realizadas por este Distrito en relación con la Sociedad y los Estados Municipales. El Arquitecto Jorge Alberto García, Presidente del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, fue el encargado de exponer en esta Cumbre. En el evento estuvo acompañado por la Arq. Alicia Arata, Secretario de la institución. Consultado sobre el tema, esto nos decía: "Antes de profundizar en el desarrollo del modelo de Gestión que implementamos y expusimos en la Primera Cumbre del Inca, es importante hacer una pequeña Introducción que dará, a quienes no pertenecen a nuestra Institución, una clara idea de los objetivos que nos propusimos para llegar a este lugar que hoy ocupamos en la sociedad." "Desde que asumimos la responsabilidad de ejercer la Administración de nuestro Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires por mandato de nuestros Colegas, quienes formamos parte de este equipo decidimos instalar nuestra Profesión y nuestro Colegio en un lugar de relevancia y reconocimiento en el ámbito social de nuestro Distrito." Luego García señaló: "Este lugar, que en el mejor de los casos se había perdido, y que en otros, nunca habíamos ocupado, debía recuperarse para beneficio no sólo de nuestros Colegas, sino también de la sociedad toda. Ahora bien, lejos de ser una expresión de deseo, o un simple enunciado, teníamos la convicción de que este Rol Social que debíamos ejercer como Institución, sólo podría plasmarse si primero realizábamos una reestructuración interna, reestructuración que nos permitiera a futuro abordar desde todo punto de vista, incluyendo el Administrativo, las demandas de actividades que debíamos afrontar." "El otro Objetivo a cumplir para poder materializar las intenciones que nos propusimos, se convirtió en un verdadero desafío, y consistía en conseguir que nuestros Colegas se acercaran al Colegio para poder realizar, entre todos, el desarrollo y difusión de distintos tipos de actividades que tendrían un impacto social directo. Así fue que creamos diferentes Institutos y Espacios de participación como lo son los Institutos de Estudios Urbanos, de Formación Permanente y Estudios de Arquitectura, como así también, los Espacios de Arte, Patrimonio y el últimamente creado de Cine." Todos estos espacios de participación, aportaron en estos últimos años, gran cantidad de trabajos y actividades no sólo para los Matriculados del Distrito 5 , sino también para la sociedad en su conjunto. Todo lo producido, fue motivo de la realización de dos Bienales Internacionales de Arquitectura y Urbanismo, una en la Ciudad de Campana en el año 2013 y otra en la Ciudad de San Antonio de Areco en el año 2016, ambas de ingreso gratuito y abiertas a toda la comunidad, convirtiéndose en las primeras en su tipo de estas características. Asimismo García subrayó: "El compromiso que hemos asumido, no solo es la de defender los valores federales colegiales, sino además, la de velar por la calidad del Ejercicio Profesional, representándolo y jerarquizándolo, y la de brindar un aporte colaborativo hacia la comunidad, con opinión formada, en relación a temas de Arquitectura, Hábitat y del Patrimonio Construido entre otros." De este modo, el Colegio abrió sus puertas y en primera instancia convocó a sus matriculados a ser partícipes activos en este proceso innovador de apertura y aporte profesional al servicio tanto de la comunidad como de sus órganos gubernamentales. Una vez instaladas las nuevas Plataformas de participación propuestas, los Profesionales allí convocados, generaron nuevas líneas de acción, ideas, estrategias, y, sobre todo, atendiendo a las problemáticas instaladas en las diversas comunidades. Este aporte profesional riguroso, no solo redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, sino que además apuesta a generar un importante intercambio de conocimientos en los diversos ámbitos de participación, tanto políticos como sociales y académicos. Es en este marco institucional y con esta vocación colaborativa con respecto a la comunidad que lo conforma, el CAPBA5, realizó su trabajo, tomando como premisa básica la difusión de todas sus actividades. Esta tarea que logra instaurar el CAPBA5 en las comunidades, logra además, generar una fuerte cohesión social en ellas, en pos de un objetivo común. El reto será entonces, poder continuar con este tipo de tareas y aportes a la Sociedad toda, motivando a los jóvenes Arquitectos a acercarse y participar del Colegio, ya que serán ellos quienes tendrán la responsabilidad de ser los receptores de todo este Legado. Finalmente, esta exposición en la Cumbre, pretendió aportar y dejar Testimonio de una forma de Gestionar y Administrar una Institución que, además de cumplir con las funciones para la cual fue creada, se redefine con un alto compromiso Profesional y Social para con sus Matriculados y la Comunidad toda.



Autoridades del Colegio de Arquitectos participaron de la Cumbre del Inca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: