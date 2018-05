Saltar a la pileta

Rolling Stones, los secretos detrás la producción de un álbum y el milagro de la música. Matías Gutiérrez habla sobre el primer EP de "Zasu", su nueva banda. "Un amigo o una mujer te pueden traicionar pero la única cosa que nunca te va a traer problemas y va a tirar para adelante es la música", dice.

"Los Rolling Stones son mi columna vertebral, lo que me mantiene parado" dice de espaldas a mí, mientras busca un álbum del grupo en su computadora. Claro, los ingleses no hacen fácil la elección, acumulan 50 años de grabaciones y a Matías Gutiérrez (32) le gusta de punta a punta. Pero el músico elige centrarse en la década de los 70´s, donde según él está lo valioso. Dubitativo, termina por elegir "Black and Blue", de 1976 y será la banda será el fondo de la entrevista. Me gusta.

El disco debut de "Zasu" es sólido, conciso. Aunque pop, no deja de ser un disco de rock and roll. La mezcla justa, como el trago que prepara Matías mientras habla desde su cocina: "Necesitaba alguien que me guíe. Gori me cambió la manera de crear música", confiesa sobre su trabajo con el líder de "Fantasmagoria", quien también graba guitarras y voces en todas las canciones aunque no es parte de la formación en el vivo. "Fue un gran productor. Alimentó lo que yo necesitaba. Hay una fina línea para hacerlo mal. Uno puede manipular o influir sin que el otro se dé cuenta". El crédito por la lírica también es compartido: "Antes era demasiado metafórico, él me ayudó a buscar la simpleza en mis letras". El experimentado músico también estará a cargo de la producción del próximo EP de "Zasu", que según Matías, está pronto a salir a la luz.

INSPIRACION Y TRABAJO

El nombre de la banda se originó una madrugada de desvelo junto a su maestro musical, el ya citado Gori. Un nombre es una etiqueta, define la identidad del concepto que hay detrás, y para el grupo en gestación era una elección importante que no conseguía mutuo acuerdo. Fue cuando Matías le mostró la postal que le mandó su hermano desde Inglaterra cuando todo cobró sentido. Lo llamaba por el apodo que le había inventado cuando vivían juntos, "Zazu". A Gori le fascinó la idea y Matías se entusiasmó con la creación de un nuevo alter ego. "Zazu" devino en "Zasu", sin la letra zeta y con una sonoridad más criolla: "Busqué en la Wikipedia que significa por curiosidad. Resulta que era una moda en la época nazi donde se usaba pantalón y saco de vestir a cuadros. Igual quiero aclarar que no tiene nada que ver con eso", cuenta entre risas.

Después de siete discos, su anterior banda "Los Solos", se separó. "No sirve tocar con amigos si no se lo toman de forma profesional, por eso se disolvió el grupo", dice. Y aunque se reproche la falta de constancia, Matías no para de moverse. "Zasu", grupo del cual es el alma mater, ya está en proceso de grabar su segundo disco. "Necesitás patear. Borges decía que la inspiración no la vas a encontrar si no te encuentra trabajando. Yo en un momento pretendía que el universo haga las cosas. ¿Vos querés que las cosas sucedan? Laburá. Todas las noches que me voy a dormir proyecto las cosas que quiero que pasen. Creo en la energía del trabajo. Mi viejo me decía que sea lo que quiera ser, pero que trate de ser el mejor. Lo que él quiso decir es que me rompa el culo. Siempre se piensa en grande. Quiero saltar a la pileta aunque no sepa si hay agua o cemento. No quiero tener cincuenta años y quedarme con la duda".

RESPIRAR MÚSICA

"El rock murió según donde estés parado. Lo mismo decían del tango. Es una forma de vivir. Cualquiera llega a la fórmula sexo y drogas, pero el rock es algo que sale del alma, genuino. Es amor y yo lo veo todos los días. Sólo lo que lo quieran encontrar lo van a ver", sentencia Matías.

La música lo sostiene día y noche, sea como líder de "Zasu" o en su trabajo como Músico Terapeuta, disciplina en la que busca curar con el instrumento. "El arte tiene sentimiento, pasión y sobre todo capacidad de sorprender. Y no a otros, si no a uno mismo. Cuando siento cosas que no puedo decir en palabras, agarro la guitarra. Un amigo o una mujer te pueden traicionar pero la única cosa que nunca te va a traer problemas y va a tirar para adelante es la música. Siempre cuando me bajo de un escenario me pongo mal. Me preocupo por saber cuándo voy a volver a tocar", dice.

La actualidad de la escena y sus nuevos mecanismos de difusión interpelan a las bandas de rock, la tecnología y los cambios en el mercado de consumo son un desafío constante: "¿Por qué vuelven Los Ratones, Turf? Hay un vacío. El under es caro, una trampa. Internet es un arma de doble filo, es mucho más difícil resaltar y los bares quieren que lleves gente desde el principio. El disco en físico murió: ahora son muy importantes los contactos, tener un buen agente de publicidad. Y obviamente tener algo bueno entre manos, buenas canciones", reflexiona Matías.

Mirada pícara y voz gruesa, las anécdotas sobre bares y madrugadas que cuenta entre el humo del tabaco y los alaridos de Jagger me llevan directo a las letras de sus canciones, centradas en encuentros y desencuentros, amores y decepciones. Pero hay algo más detrás de eso, la música pareciese el remedio a una vida que si no fuese por ella, estaría destinada a la rutina y la desesperación: "Si no tuviese la música no sé qué sería de mí. Para mí es ciencia ficción. Necesito salir con la guitarra en la espalda y enchufarla en todos los lugares donde pueda. Cuando toco se para el tiempo, se para todo, me vuelvo a encontrar. Eso tiene sentido para mí".

Con la experiencia de más de 20 años tocando y el rock siempre como referencia, el líder de "Zasu" pasó gran parte de su juventud apurado. Tenía miedo de que el tiempo se le termine, de no haber logrado llegar a donde quería, aunque nunca tenía claro donde quedaba ese lugar: "Antes buscaba cantar como Robert Plant o moverme como Iggy Pop. No hace mucho me di cuenta que estaba equivocado, que ya están ellos para eso. Ahora sé a dónde quiero ir y tengo más control de cómo lograrlo. Es muy lindo eso", concluye, mirándome a los ojos.

"Tal vez la libertad esté en conocer los límites de uno mismo y desplegar desde allí las herramientas que se tengan, sean muchas o sean pocas", pienso, mientras Matías me muestra "Lobo Está", canción del EP de Zasu, con una sonrisa que denota conformidad con el trabajo propio. ¿Hay algo mejor que sentir eso?