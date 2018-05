Una tarde "Ruiz"

Un regalo de cumpleaños muy especial: Isidro Ruiz, vecino caracterizado del barrio Las Acacias, decidió hacer realidad su sueño y al soplar las velitas logró reunir a su extensa familia. Un reencuentro entre varias generaciones, y con un mismo apellido. La familia Ruiz es una de las más tradicionales del barrio Las Acacias. Siempre vinculada al comercio desde el nacimiento mismo del barrio, primero con una carnicería, un almacén ramos generales y una ferretería, estos dos últimos, que aún persisten luego de medio siglo de existencia. Por eso, el desafío no era menor. Isidro quería una mesa completa para recibir sus 61 años. Y aquello que al principio como una expresión de deseo, logró ser una tarea logística de magnitud para coordinar la presencia de todos. Y por eso, después de muchos años, con algunos que regresaron al barrio, y otros que nunca se fueron, el festejo se hizo posible. La Sociedad de Fomento barrial fue el lugar (y único espacio, por sus dimensiones) capaz de alojar a tanta familia: además de su esposa, dos hijos y dos nietos, juntó a cuatro hermanos, nueve sobrinos, y una veintena de "sobri-nietos". Y como todos querían compartir la misma mesa, no quedó otra que girarla en forma de "U" por las instalaciones. El reencuentro dio lugar a las anécdotas, las risas, la emoción y el recuerdo de quienes ya no están. Luego, un poco de baile, una torta, y las emotivas palabras del cumpleañero. "Por distintas cuestiones de la vida, cada uno de nosotros, y los chicos, recorrieron su propio camino. Era mi sueño poder reunirlos a todos, y estoy sumamente agradecido de quienes colaboraron para que esto sea posible. De mis amigos, mis hermanos, de todos. Me han hecho vivir un momento inolvidable" dijo Isidro. Pero esa misma sensación fue la que compartió cada uno de los suyos. El compromiso, ahora, será el de volverse a reunir pronto… cada tanto. Sin dejar pasar mucho de ese valioso tiempo que la mayoría de las veces se malgasta en cosas que no llenan tanto el corazón como el compartir con la familia, volver a ser chicos y disfrutar de las pequeñas grandes cosas que nos da la vida. La Despensa Ruiz nació como carnicería y artículos de almacén, un 15 de Octubre de 1967. Fue el primer expendio de carne barrial, donde los vecinos (no había más de cien por aquel entonces) hacían cola para abastecerse. Fue uno de los tres comercios que tuvo Las Acacias en su nacimiento. La Ferretería, ubicada junto al histórico local, lleva treinta años ininterrumpidos de atención, siempre a cargo de la misma familia.

“No hay nada más lindo que la familia unida", decía la canción. Los Ruiz, marca registrada en Las Acacias.





Fotos y anécdotas entre hermanos.



Una tarde "Ruiz"

