Premio Planeta Nuevo Milenio 2018 para la firma Distri-Profes de la ciudad de Campana

El Grupo Internacional de Estadísticas y Markenting (G.I.E.M.) ha realizado una recolección, clasificación y presentación de datos comerciales, industriales y profesionales de servicios y medios de comunicación. El resultado de la muestra (Observación Circunstancial de Proyección de Imagen), ha destacado a la firma: Distribuidora de Productos de Perfumería y Peluquería- Escuela de Estética y Peluquería "Distri-Profes" como la de mayor calidad, prestigio e imagen, obteniendo el premio "Planeta Nuevo Milenio" y la "Certificación de Calidad Planeta 2018". Distri-Pofes comenzó a funcionar hace 15 años atrás. Desde un primer momento se pensó como un comercio totalmente familiar, hoy continúa con ese mismo espíritu. Es común que en el lugar se perciba siempre un ambiente agradable y amistoso que invita a pasar, con ese aroma particular que generan los productos estéticos. "Para mí significa muchísimo porque es ver reflejado el sacrificio de todos los días, la buena atención y la preocupación por los alumnos para que logren capacitarse profe-sionalmente y así desarrollarse en el mundo de la estética, siento un orgullo hermoso por nuestra labor diaria", sostuvo Mabel Canosa,una de las dueñas de Distri-profes. El lugar no sólo se dedica a la venta de productos estéticos para profesionales de la ciudad de Campana sino que también allí funciona una escuela orientada totalmente al rubro de la estética. Es importante destacar que tienen el foco en la actividad comunitaria, hace muy poco dieron una entrevista al diario Clarín por la colaboración en reparaciones de sillas de ruedas para el Hospital Municipal San José. Rocío Rodi es la hija de Mabel Canosa y es quien la acompaña comercialmente desde hace varios años: "Cuando comencé a venir era una adolescente, me pasaba horas ayudando a mi mamá, hoy estoy al frente de este comercio que laburamos diariamente con muy buena onda y con un sólido compromiso en equipo para una mejor calidad hacia los clientes y alumnos". Este premio obtenido se suma a los cinco que Distriprofes tiene en su historial, desde hace unos años que la firma viene siendo reconocida por su excelencia en el rubro. "Queremos hacer llegar nuestros sinceros agradecimientos a clientes, alumnos, amigos y al equipo de trabajo que nos acompañan diariamente, este premio también es parte de todas esas personas", concluyó Rocío Rodi

