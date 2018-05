La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/may/2018 Vuelos y Vacaciones:

Esteros del Iberá

Por Lic. Guillermo Ceballos









Ubicado dentro de la provincia de Corrientes, los Esteros del Iberá forman el segundo humedal de mayor extensión del mundo, solo superado por el Pantanal brasilero. Una enorme de red de arroyos, bañados, pantanos y lagunas que ocupan entre 15.000 y 25.000 Km², son un reservorio de vida interminable. La formación de estos esteros se produce por acumulación de agua de lluvia, que drena a una suave pendiente en el centro de la provincia. El suelo es bastante impermeable por formaciones de arcilla y arena con fracturas en varios sectores; sumando a esto un desagote muy lento a los ríos Corrientes y Miriñay, hacen de este humedal un accidente geográfico elástico, que cambia de tamaño según las circunstancias climáticas. Es también el segundo reservorio de agua potable del planeta, por ende está siendo observado por propios y extraños con diversas intenciones. Últimamente hemos escuchado mucho a cerca de inversionistas extranjeros que compraron territorios enormes del estero sin quedar en claro cual es la finalidad. Pocos días atrás fue aprobada una media sanción para crear el Parque Nacional del Iberá, que tendrá una superficie de 23.000 Ha, algo así como el 1.5 % del estero, cuando se encuentra en su mínima extensión. Es por demás interesante lo que se viene haciendo desde hace años con sus originales habitantes, antes cazadores furtivos, hoy reconvertidos a guías, fundamentales para poder mover los turistas que llegan al lugar. La reintroducción del yaguar y el aguará-guazú son otra de las actividades que se vienen monitoreando desde hace tiempo, con intención de repoblar este espacio con especies que se dejaron de ver hace décadas. Entrando a lo que más nos interesa, intentaremos hacer un resumen de lo que nos ofrece este enorme ecosistema. Comenzando por los accesos (o la falta de accesos que jugaron sin dudas un papel fundamental para conservar este paraíso) tenemos que situarnos en Colonia Carlos Pellegrini, 200 Km al sur de Posadas, desde donde tenemos el arribo aéreo más cercano. Esta localidad fue la primera en desarrollarse turísticamente. Los esteros pueden ser visitados todo el año, pero otoño es la temporada ideal. Arribando ya dentro del perímetro de los esteros, las primeras imágenes en los caminos de tierra van a ser de carpinchos y nutrias por doquier, familias enteras de estos roedores tomando sol con total parsimonia, como si no tuvieran miedo ni preocupación por nada. Ni siquiera en celular los podrá distraer, porque en este trayecto no tienen señal. Los Lodge están esparcidos y los hay de muy buena categoría y gastronomía, con lo cual la única preocupación va a ser enfocarse en los "bichos", que están por todos lados. Una vez arribados ya al humedal propiamente, nos reciben los baqueanos asignados, siempre con mate en mano, boina torcida y expresión gentil. El viaje comienza a caballo, para poder visitar los esteros y palmares. Los caballos son realmente mansos y por momentos tienen al agua al cogote, literalmente nadan con los pasajeros encima, está acostumbrados a estas travesías. En el recorrido vemos más roedores, monos aulladores, podemos ver también ciervos de los pantanos y llama mucho la atención el sonido de las aves al atardecer cuando regresan a sus nidos. Las especies de aves se cuentan a cientos y pueden ser fotografiadas mientras vuelan, sobre los esteros o posadas en los árboles. Hay 3 senderos principales donde pueden hacer los circuitos a pie. La selva se cierra y deja el túnel de vegetación donde en todo momento vemos fauna. Las aves muchas veces cuesta encontrarlas porque se mimetizan con el follaje del verde. El silencio se rompe a veces con aullidos de un mono o alguna que otra ave, pero la selva sinceramente transmite respeto. El centro de interpretación y el sendero de monos carayá sirve para explicarle y hacerle comprender a los visitantes el funcionamiento de los esteros. Las excursiones más esperadas son las navegadas, que se hacen de día y de noche. Para la sorpresa de los turistas, los animales se encuentran al alcance de la mano. Podrán ver infinidad de carpinchos con sus crías, yacarés negros y overos que apenas asoman los ojos aceitunados, cérvidos, boas curiyú y cientos de aves. Hoy están disponibles excursiones en kayak, incluso pesca (siempre bajo modalidad catch and release), avistamientos nocturnos de felinos….en fin, la oferta es realmente amplia y vale la pena desenchufarse en este Edén al menos 3 noches. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Esteros del Iberá

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: