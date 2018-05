BOAT CLUB, HOY EN BARADERO Esta noche culminará la primera rueda de la Zona A2 del Oficial de la ABZC cuando el Campana Boat Club enfrente como visitante a Atlético Baradero. El equipo dirigido por Gustavo Godoy busca la recuperación después de la derrota en el clásico frente a Ciudad de Campana, sabiendo que un triunfo le permitirá igualar la línea de Independiente y Atlético Pilar. Por su parte, Atlético Baradero intenta todavía sumar su primer triunfo del torneo. Tras la victoria del CCC sobre el Rojo, las posiciones de la Zona A2 se encuentran de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (4-0), 8 puntos; 2) Independiente y Atlético Pilar (2-2), 6 puntos; 4) Boat Club (1-2), 4 puntos; 5) Atlético Baradero (0-3), 3 puntos. En tanto, en la Zona A1, las posiciones son las siguientes: 1) Central Buenos Aires (2-2), 6 puntos; 2) Sportivo Pilar y Sportivo Escobar (2-1), 5 puntos; 4) Defensores Unidos y Presidente Derqui (1-2), 4 puntos. El Tricolor se impuso 76-64 como local y cosechó su cuarta victoria seguida en la Zona A2 de Oficial de la ABZC. En tanto, el Campana Boat Club visita esta noche a Atlético Baradero con la posibilidad de igualar el segundo puesto. Cuatro jugados, cuatro ganados. La primera rueda del Club Ciudad de Campana en la Zona 2 del Nivel A del Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) fue perfecta. Aún a pesar de diferentes bajas que no le permiten todavía al entrenador Sebastián Silva poder presentar el plantel completo en una misma noche. El pasado viernes consiguió el póker de triunfos al derrotar 76-64 como local a un Independiente de Zárate que se reforzó recientemente con dos jugadores que participaron de la última temporada del Torneo Federal con Zárate Basket: Bruno Carugatti y José Francisco Gaytan. En cambio, el CCC no contó ni con Matías Nieto ni con Germán Género. Pero sí empezó a mostrar lo que puede aportarle Maximiliano Gutiérrez en ofensiva. El alero, ex jugador de Presidente Derqui, anotó 22 puntos y se erigió en el máximo goleador de la noche, bien acompañado por el pivot Martín Delgado (16) y el escolta Francisco Santini (14), quien esta vez comenzó desde la banca. No fue un partido sencillo para Ciudad. Pareció que podía serlo después de un primer cuarto en el que consiguió sacar 12 puntos de diferencia con los triples de Abaz, Iglesias y Santini. Sin embargo, en el segundo, el aro se le cerró (anotó apenas 7 puntos) e Independiente no sólo se recuperó, sino que estableció un parcia de 21-7 y pasó al frente en el tablero (34-32 al término del primer tiempo). El tercer período fue el más parejo de todos (19-19), aunque le permitió al Rojo llegar con ventaja al último cuarto. Sin embargo, en esos diez minutos finales, Ciudad mostró mayor firmeza y comandado por el tándem Gutiérrez-Delgado (17 puntos entre ambos) hizo la diferencia para terminar quedándose con la victoria por margen de doble dígito en el marcador final. Ahora, el Tricolor tendrá descanso largo porque quedará libre en la primera fecha de la segunda rueda de la Zona A2, por lo que recién volverá a presentarse en la segunda jornada, cuando reciba a Atlético Baradero. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (76): Eliseo Iglesias (6), Alejandro Abaz (10), Maximiliano Gutiérrez (22), Alejo Fioretto (8) y Martín Delgado (16) (FI) Martín Trovellesi (0), Francisco Santini (14), Federico Mazzonelli (0), Guido Cadelli (-), Agustín Hernández (-), Máximo Fritzler (-) y Joaquín Aguilar (-). DT: Sebastián Silva. INDEPENDIENTE (64): Bruno Pracchia (12), Bruno Carugatti (15), Juan Martín Petrosino (8), Franco Marrone (9) y Damián Camejo (3) (FI) José Gaytan (16), Bernardo Laguzzi (1), Nicolás Montero (0), Valentín Pracchia (-), Rodrigo Gabilondo (-), Damián Sánchez (-) y Agustín Anzuinelli (-). DT: Ignacio Murillo. PARCIALES: 25-13 / 7-21 (32-34) / 19-19 (51-53) / 25-11 (76-64). JUECES: Gustavo Zukowski y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

GOLEADOR. MAXI GUTIÉRREZ SE SUSPENDE ANTE LA MARCA DE BRUNO CARUGATTI. EL ALERO TERMINÓ CON 22 PUNTOS (FOTO: MVFOTOGRAFIADEPORTIVA).



Básquet:

Ciudad de Campana le ganó a Independiente y cerró invicto la primera rueda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: