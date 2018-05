DIVISIÓN DE HONOR: EL CCC JUEGA EL MARTES Después de haber postergado para el 18 de junio su partido frente a River Plate correspondiente a la octava fecha, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana retomará la competencia de la División de Honor el martes, cuando reciba la visita de Náutico Hacoaj desde las 21.30 horas. El equipo dirigido por Miguel Mudir ha sumado cinco victorias consecutivas y de esa manera llegó a los 16 puntos y se ubica hoy, con un partido menos, en la quinta posición del campeonato que lidera UAI con 21 unidades. Los Caballeros cerraron la Zona Campeonato del Nivel A frente a Vélez, mientras que las Damas lo hicieron ante Pedro Echagüe. Las divisiones juveniles del Club Ciudad de Campana, tanto Caballeros como Damas, finalizaron la primera fase (Zona Campeonato) de sus respectivos torneos de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) y ahora esperan por sus rivales para el inicio de los playoffs, instancia que se disputa por categorías. LOS CABALLEROS. Por la séptima fecha de la Zona 1 del Nive A, los varones del CCC recibieron a Vélez Sarsfield en una jornada que se desarrolló en el gimnasio del Club Náutico Zárate. Allí, los chicos dirigidos por Gabriel Martra y Rubén Rosales ganaron dos de los cinco partidos. Las victorias llegaron en las divisiones más chicas. Los Sub 13 se impusieron 2-0 y de esa manera terminaron en la 2ª posición de su categoría con 6 triunfos y una derrota. En tanto, los Sub 15 derrotaron 3-1 a Vélez y al igual que los Sub 13 finalizaron en el segundo puesto con registro de 6-1. Los Sub 17, Sub 19 y Sub 21 cayeron 3-0 frente a los chicos de Liniers y su balance general fue dispar: los Sub 17 terminaron en el 4º puesto con registro de 4-3; los Sub 19 quedaron en 8º lugar con apenas una victoria en siete partidos; y los Sub 21 concluyeron en la 6ª posición con 2-5. De esta manera, en la Tabla General de esta Zona A1, el Club Ciudad de Campana terminó en la 5ª posición con 58 puntos, producto de 21 victorias y 17 derrotas en el balance final. LAS DAMAS. Las chicas del Tricolor cerraron su participación en la Zona A del Nivel C1 frente a Pedro Echagüe, en una jornada en la que sumaron dos victorias en cinco partidos. Los resultados y la posición final de cada una de las categorías dirigidas por Eliana Cepernic y Marianela Reinatti fueron: -Sub 13: victoria 2-0. Concluyeron en el 6º puesto -Sub 15: cayó 3-1 y perdió el invicto. Terminó en 2ª posición con 6 victorias y solo una derrota. -Sub 17: victoria 3-0. Terminó en el tercer puesto con registro de 4-3. -Sub 19: derrota 3-1. Finalizó en el 7º puesto con registro de 1-6. -Sub 21: derrota 3-0. Culminó en el 8º lugar, sin triunfos en siete fechas. LOS PLAYOFFS. Los Octavos de Final para la categoría Sub 13 comenzarán el sábado 9 de junio; para la Sub 15, el 2 de junio; para la Sub 17, el domingo 10 de junio; para la Sub 19, el 3 de junio; y para la Sub 21, el 9 de junio. Los equipos que finalicen en las primeras tres posiciones de sus respectivas categorías, clasificarán a la Copa Nacional de Clubes. SEGUNDO SEMESTRE. Luego, a finales de julio se disputará la segunda parte de la temporada de la FMV, denominada Rueda Clasificación, donde cada club jugará una sola vuelta (todos contra todos) y los resultados serán solamente a nivel General para determinar ascensos y descensos de cada uno de los niveles.

Las categorías juveniles del CCC finalizaron la fase regular y se preparan para los playoffs

