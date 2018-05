Fue por el postergado de la fecha 3. En tanto, hoy enfrentarán como visitantes a Quilmes High School por la sexta jornada. El equipo masculino de hockey sobre césped del Campana Boat Club viajará hoy a Quilmes a disputar la sexta fecha de la Primera División B2 del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (A.H.B.A.). Allí enfrentará a Quilmes High School, un equipo muy complicado que hasta ahora ganó tres de sus cuatro encuentros, y sólo perdió cuando visitó al líder e invicto Martín Güemes, por la segunda jornada del campeonato. Y no lo hará en el mejor de los contextos: es que el equipo dirigido por Adrián Zottola aún no ha sumado puntos en los cinco partidos que ha disputado y viene de caer duramente el viernes por 14 a 0 ante Estudiantes de La Plata, en un encuentro postergado de la tercera fecha que se disputó en nuestra ciudad. Los goles del "Pincha" fueron convertidos por Martín González en cinco oportunidades, Javier Fernández (3), Mariano Espil (2), Federico Salas (2) y Tomás Iglesias (2). Los jugadores que integraron el plantel del Boat Club fueron Alberto Aragón, Luciano Baratta, Daniel Contreras, Martín Eckstein, Diego Errecalde, Santiago Gelosi, Raul Luis, Mauro Martínez, Elías Montero Pineda, Alejandro Monti, Diego Monti, Milton Orellana, Ignacio Poggi (capitán), Omar Rodríguez, Matías Slegt, Sergio Tereszuzck, Emiliano Verchan, y Matías Ynsaurralde. Por su parte, la categoría intermedia cayó 2 a 1 (gol de Daniel Contreras), mientras que la Sexta División perdió por 7 a 0. Los restantes resultados de los partidos reprogramados de la fecha 3 jugados el viernes fueron: SITAS 4-0 Escuela de Fútbol Infantil de Lobos; y Berazategui 0- 2 A.A.C.F. Quilmes. La fecha a jugarse hoy, la sexta del calendario, tendrá los siguientes partidos: Q.H.S. vs. C.B.C.; Ferrocarril Oeste vs. S.I.T.A.S.; Martín Güemes vs. Berazategui; Estudiantes vs. MDQ Mar Del Plata; y E.F.I. Lobos vs. A.A.C.F. Quilmes.

SUMANDO EXPERIENCIA. LOS VARONES DEL CBC, EN PROCESO DE FORMACIÓN.



Hóckey sobre Césped:

Los Varones del Boat Club cayeron ante Estudiantes (LP)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: