La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/may/2018 Juegos Bonaerenses:

Se disputó la etapa local de Fútbol 11







La competencia fue en Puerto Nuevo. Los equipos de la Secundaria 3 y el Colegio Dante Alighieri clasificaron a la etapa regional. Comenzó la competencia de los Juegos Bonaerenses 2018 y se disputó la etapa local de Fútbol 11. Con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio, en el Club Puerto Nuevo se disputaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 16 y Sub 18. Por el Sub 16, clasificó la Escuela de Educación Secundaria Nº3; en tanto que, por el Sub 18 hizo lo propio el Colegio Dante Alighieri. En esta instancia, también compitió el Colegio San Roque. La actividad competitiva continuará en agosto en la vecina localidad de Escobar.

Los chicos del Colegio Dante Alighieri competirán en Escobar.





El equipo de la EES Nº3 avanzó a la siguiente instancia de la competencia.





La competencia se realizó en el Club Puerto Nuevo.



