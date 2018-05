Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La máxima está desarrollando este fin de semana otra fecha del campeonato en el autódromo de Concordia. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CURIOSO: Aunque anunció no correr este año en la Clase Sport 1050 el zarateño Andrés Rivero está armando su auto para la categoría en un hecho curioso donde ya le falta poco para terminar el mismo. DECIDIR: Marito Martinez finalmente se decidió jugar al rugby su pasión al igual que el automovilismo donde corrió en karting y ahora quedó guardado en un rincón del taller. Cambió volante por pelota ovalada. RECORRER: En el autódromo de San Juan en la última presentación del Tope Race se lo pudo ver al ex piloto de la Fórmula Renault Mariano Raina recorrer la zona de boxes. Será un presagio para el futuro del taletoso piloto local. FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo desarrolla este fin de semana el Gran Premio de Mónaco. Televisa Fox Sport Plus. DOCTORA: En nota televisiva se pudo ver una charla donde la doctora Myriam Melgarejo contó su trabajo en el automovilismo más específicamente en el mundo del karting donde además está acompañando al equipo del piloto Ignacio Lopez. TC DEL OESTE: La categoría viene de correr en el autódromo capitalino donde la final quedó en manos de Alexis Cano sumando puntos importantes para el campeonato. VICTORIA: La categoría Pako viene de correr en el Kartódromo porteño donde en la Clase Super Pako la victoria recayó en el zarateño Juan Martín Molina. VOLVER: Todo indica que Pepe Fernandez vuelve a la categoría Alma el próximo 3 de junio con el TC 1100 al cual correrá todo el año porque su hijo Gastón por razones laborales no podrá continuar en la alta competencia. TC PISTA: En el autódromo de Concordia la categoría desarrolla este fin de semana otra carrera de su calendario. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". DECISION: El Chinito Ciantini tomó la decisión a partir de esta carrera en el TC Pista utilizar los motores de Daniel Berra por sugerencia de todo el equipo donde el de Balcarce está intentando cerrar un buen año. CHASIS DEL REGIONAL: Quedó confirmado que los chasis del Regional estará llevando adelante este fin de semana otra carrera del presente campeonato en el autódromo de La Plata donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. UBICAR: Gabriel De Lucca viene de correr en la categoría Pako en la Clase M.N. Ligth donde el piloto zarateño se ubicó en el cuarto lugar con el karting que atiende Sergio Capecce en la vecina ciudad. INVITADO: Para la carrera de Concepción del Uruguay Juan Carlos Muñoz tendrá como piloto invitado a su socio Eric Damario que en la clase promocional de Alma intentará hacerse de varios puntos para el campeonato. PODIO: El turismo zonal pista viene de correr en el autódromo porteño donde el campanense Daniel Vidal en a Clase Tres clasificó cuarto terminó tercero en la serie para cerrar la jornada con su viejo amigo el podio con un tercer lugar con la atención del auto por parte de Dante Tamburini. REALIZAR: Pablo Oliver viene de realizar dos carreras en la categoría Pako en la clase FK+40 donde en la primera terminó quinto y la segunda competencia llegó décimo octavo donde el zarateño sigue sumando puntos para el campeonato. CONFIRMO: El representante de Lima en la categoría Alma Gastón Brown en la Clase Tres con el Fiat Uno confirmó su presentación en el autódromo de Concepción del Uruguay el próximo fin de semana. EVALUAR: El limeño Yamil Bottani tiene dos autos para correr, el propio y el de su padre donde está evaluando cual armar para estar en la alta competencia en la categoría TC Regional. Por el momento no definió nada. CONOCER: En el Barrio Lubo hay un Jardin de Infantes que lleva el nombre Manuel Iglesias en honor al armador del primer auto argentino y los componentes del club del Primer Auto estarán llevando al mismo al jardín para que los chicos lo conozcan y de paso le llevaron golosinas y útiles para el colegio. LLEGAR: El cafetero Diego Brugues viene de correr en la categoría Pako donde en la clase KF+40 arribó tercero en la primera final y en la otra llegó octavo donde el zarateño sigue sumando puntos para el campeonato. CONFORME: En cuanto a Luis Afonso en la misma clase quedó décimo segundo en una final y en la otra se ubicó en el puesto séptimo lo que hizo que el representante de Zárate quedara conforme con su actuación en ese fin de semana. PELEAR: Franco Rodriguez viene corriendo en la categoría Rotax Bs As. y días atrás confirmó que estará presente todo el calendario porque tiene el presupuesto y quiere pelear el presente campeonato. El zarateño está con todas las pilas. RENDIMIENTO: Tras la competencia en Junín en la categoría enduro el representante local Germán Henze quedó conforme con el rendimiento de su moto que fue festejado por todo su equipo. FECHA: Finalmente se confirmó la fecha del Turismo Nacional que estará corriendo con sus dos clases en el autódromo de Concepción del Uruguay 15, 16 y 17 de junio. TRABAJAR: Ante la cantidad de autos que viene armando en su taller Juan Sbarra no quedó lugar para tener el Fiat Uno de Sergio Giordano que lo tuvieron que traer al galpón del "Costilla" quizas ahora teniéndolo tan cerca se decida a ponerle el motor y trabajar en el mismo para su retorno donde tiene todo el trámite realizado con la licencia para correr y la licencia médica. PODER: El tema presupuestario también abarcó a Damian Toledo que armó un auto competitivo para correr en la categoría Alma pero no puede concretar esta posibilidad donde se espera para más adelante. PROGRAMA: El envío televisivo "La Nostalgia sobre Ruedas" ya está al aire una vez más en el canal local todos los lunes a las 21.30 hs con la conducción de Carlos Alberto Marino que con sus conocimientos realiza un buen producto para aquel recordado automovilismo del ayer. SORPRESA: Comienzan los trabajos finales y de detalles en el autódromo de San Nicolás que será una grata sorpresa para el automovilismo argentino cuando descubran todas las bondades que presenta sin dejar de olvidarse de nada. PARTICIPAR: El Super TC 2000 viene de correr en Potreros de los Funes donde participó el campanense Matías Milla clasificando séptimo, en la carrera clasificatoria arribó quinto con el fluence del equipo Sport Team mientras que la final lo encontró en el cuarto lugar tras una carrera donde ni Canapino ni Rossi pudieron superarlo dejando en claro el buen momento del campanense. LIGADO: Por razones de tiempo y de presupuestos no está en la alta competencia Martín Basilisco que igual sigue ligado al automovilismo en el equipo de Pablo Savastano donde arman el Fiat Uno con el cual lidera el campeonato de la Clase Tres de Alma. TRIUNFO: El que obtuvo "Carly" Bava en el Turismo Cuatromil Argentino en La Pampa el último fin de semana donde había quedó segundo en la serie con el Ford que prepara el equipo de Caggiano con la motorización de Gomez el oriundo de Luján. AGIGANTA: Como adelantamos en esta sección en su momento se agiganta la posibilidad de que Nicolás Laccette hijo de Darío llegue a correr en el Turismo Cuatromil Argentino la próxima temporada mientras sigue en el TC Regional en la Clase GTB con elFalcon que preparan con sus familiares. ALQUILAN: Aunque persiste en conseguir alquilar un auto para sumarse al rally los amigos del pilotro aseguran que no están dados los presupuestos para tal emprendimiento para solo un fin de semana cuando pasen por nuestra ciudad el próximo mes de junio.

Rincón Tuerca

