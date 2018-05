Breves Deportivas

TURISMO CARRETERA: Matías Rossi volvió a bajar su propio registro y se adueñó de la clasificación en Concordia.- ARRANCA #RG2018: Hoy se pondrá en marcha Roland Garros.- FEDE CORIA: El tenista argentino, hermano de Guillermo Coria (ex Nº3 del mundo), fue suspendido en forma provisoria.- JAGUARES INDETENIBLES: lograron su sexta victoria consecutiva al derrotar a los Sharks de Sudáfrica.- NBA; IGUALÓ CLEVELAND: consiguió sostener su localía el viernes, cuando derrotó a Boston Celtics.- ARRANCA #RG2018 Hoy se pondrá en marcha el segundo Grand Slam del año del circuito mundial de tenis: Roland Garros. El Abierto de Francia se disputa en París, sobre polvo de ladrillo y tendrá la participación de siete argentinos en el cuadro principal. Hoy debutarán: Federico Delbonis frente al brasileño Thomaz Bellucci en el último turno de la cancha 3; y Guido Andreozzi, quien tras superar la clasificación se medirá en primera ronda contra el estadounidense Taylor Fritz. Para los próximos días quedarán las presentaciones de Juan Martín Del Potro ante el francés Nicolas Mahut; Diego Schwartzman frente al francés Calvin Hemery; Leonardo Mayer contra el también francés Julien Benneteau; Guido Pella versus el portugués Joao Sousa; y Horacio Zeballos ante el japonés Yuchi Sugita. FEDE CORIA TAMBIÉN El tenista argentino Federico Coria, hermano de Guillermo (ex Nº3 del mundo), fue suspendido en forma provisoria por haber sido encontrado responsable de "violar el programa de anticorrupción" con respecto a las apuestas en el tenis. Aparentemente, el santafesino no habría denunciado intentos de soborno recibidos en 2015. Se trata del segundo caso para el tenis nacional en una misma semana, dado que 24 horas antes de esta noticia también se había conocido la misma sanción para Nicolás Kicker, cuyo caso es más graves, dado que la acusación es también por arreglar partidos. JAGUARES INDETENIBLES Por la 15ª fecha del Super Rugby, los Jaguares lograron su sexta victoria consecutiva al derrotar el viernes a los Sharks de Sudáfrica por 29 a 13. De esa manera, y con el punto bonus logrado, la franquicia argentina se consolida en puestos de clasificación a playoffs con registro de 8 victorias y 5 derrotas. A partir de ahora, para los argentinos el Super Rugby entra en un parate y el plantel cambia de piel para transformarse en Pumas. Es que en 15 días comienza la ventana de internacional de junio, período en que Argentina e medirá con Gales (9/6 en San Juan y 16/6 en Santa Fe) y Escocia (23/6 en Resistencia). Luego, tras la ventana internacional de junio, los Jaguares recibirán a Stormers y posteriormente cerrarán la temporada regular con visitas a Bulls y Sharks en Sudáfrica. NBA: IGUALÓ CLEVELAND La final de la Conferencia Este se definirá en séptimo partido luego de que Cleveland Cavaliers consiguiera sostener su localía el viernes, cuando derrotó 109 a 99 a Boston Celtics con 46 puntos de LeBron James. La definición de la serie será esta noche en Boston, donde los Celtics han ganado sus tres juegos ante los Cavs. TURISMO CARRETERA El viernes se había llevado la pole provisoria con el récord del trazado incluido. Sin embargo, eso no le alcanzó a Matías Rossi, quien ayer volvió a bajar su propio registro y se adueñó de la clasificación en Concordia, en el arranque de la sexta fecha del Turismo Carretera. Una sola vuelta le alcanzó al Ford del "Misil" para romper los relojes y quedarse con el mejor tiempo (1m40s121) y adjudicarse el récord del trazado entrerriano. En segundo lugar quedó Mariano Werner y tercero fue Juan Bautista De Benedictis. Lo que significa que las tres series tendrán un auto de Ford adelante.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: