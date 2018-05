La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/may/2018 El "pañuelazo federal" por el aborto seguro, legal y gratuito se replicó en Campana







En la plaza Eduardo Costa, alzando los característicos pañuelos verdes, decenas de vecinas de nuestra ciudad exigieron la aprobación de la ley que legaliza el aborto y que será discutida el 13 de junio en la Cámara de Diputados. Miles de mujeres se concentraron en diversas ciudades de todo el país para llevar adelante el "pañuelazo federal" en favor del aborto legal, seguro y gratuito. En Campana, la concentración tuvo lugar en el Patio de las Américas, donde integrantes de diversas organizaciones y colectivos, junto a vecinas en general, expresaron su apoyo a la ley que el movimiento de mujeres presentó en el Congreso y que tiene previsto discutirse en Diputados el próximo 13 de junio. "Me parece importante destacar que estamos en el tramo final del debate, el 13 de junio es la votación en Diputados, por eso convocamos el 12 a una vigilia y el día siguiente a estar ahí haciendo fuerza, en las calles, porque estamos convencidas que es la única forma en que se puede lograr la legalización del aborto", expresó Analía Reynoso, del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero, en diálogo con LAD. Dana Carrara, integrante de la colectiva feminista Matria, señaló que la intención del pañuelazo por el aborto fue "visibilizar esta problemática que atravesamos las mujeres". "Si tenemos en cuenta que cada año 500 mil personas abortan (en Argentina), y que a nivel mundial mueren 47 mil al año producto de abortos clandestinos, hay una realidad, y exigimos a nuestros representantes que legislen sobre ella, y no sobre moralidades eclesiásticas y patriarcales", expresó. También reclamó por la implementación efectiva de la ley de educación sexual integral. "Es una lucha que, si nos ponemos a pensar históricamente, viene gestándose desde hace muchísimos años", comentó por su parte Victoria Paz, de H.I.J.O.S. Escobar-Campana-Zárate. La militante de derechos humanos aseguró que confía en que la legalización del aborto tendrá curso positivo en Diputados, aunque reconoció que puede ser más difícil su paso por el Senado. Al respecto, explicó que "falta construir" conciencia sobre la problemática, "no porque haya una resistencia a algo que pide la mujer -que sí puede haberla en los sectores más duros- sino porque se toca desde quienes están a favor de la vida y quienes no", cuando lo necesario es "dar un debate inteligente y nutrirse de herramientas cognitivas para poder debatir cuando realmente empieza una vida y cuando no". PAÑUELOS VERDES EN TODO EL PAÍS Este lunes, cerca de 2.000 mujeres se concentraron frente al Congreso Nacional con banderas, pancartas y al ritmo de aplausos y canciones alusivas a la legalización del aborto. También hubo fuerte convocatoria en Rosario, Córdoba y otras ciudades del Interior. En todos los casos, mujeres de todas las edades llevaron su pañuelo verde y pidieron a gritos "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", tal la consigna de la campaña. La jornada incluyó además difusión de material informativo sobre la salud de las mujeres, variadas exposiciones y finalizó con la lectura de un documento.

MUJERES CAMPANENSES SE SUMARON CON UNA ACTIVIDAD EN EL PATIO DE LAS AMÉRICAS DE LA PLAZA E. COSTA.











El "pañuelazo federal" por el aborto seguro, legal y gratuito se replicó en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: