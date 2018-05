Una concejal denunció que su auto amaneció con dos ruedas pinchadas

Soledad Calle recordó que días antes su bloque había realizado serias acusaciones contra el Municipio. Ayer, al conocer mediáticamente el hecho, el Ejecutivo fue el primero en radicar la denuncia penal. "Esta concejal está acostumbrada a realizar falsas acusaciones, sin pruebas, por eso queremos que se investigue el hecho", afirmaron al respecto. La concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana) denunció ayer ante la Justicia que el sábado sufrió en la puerta de su casa la pinchadura de dos cubiertas de su auto, hecho que contextualizó en las acusaciones contra allegados del intendente Abella efectuada la semana pasada por su bancada durante el debate de la Rendición de Cuentas. En su testimonio, al que tuvo acceso La Auténtica Defensa, la edil precisó que fue el sábado por la mañana, luego de desplazarse algunos metros a bordo de su vehículo, cuando descubrió "que ambas ruedas traseras se encontraban totalmente desinfladas". Señaló que le preguntó al gomero que la asistió por la naturaleza de las roturas, quien le respondió que "en general queda clavado en el neumático" el elemento que las provoca. Calle señaló en su exposición que "días previos sucedió en el Concejo Deliberante el debate sobre la Rendición de Cuentas", en el que su bloque "cuestionó la administración de los recursos públicos" y expuso las supuestas vinculaciones con el Municipio de empresas de Capital Federal, en especial una -Prisma Construcciones S.R.L.- a la que relacionó con el entorno de Abella. Y reconoció que en principio quiso dejar lo sucedido con su auto en la "esfera privada", pero que por insistencia de sus "compañeros de militancia" asistía a la Justicia. LA DENUNCIA DEL MUNICIPIO Ante los trascendidos mediáticos del hecho, el Municipio radicó en primera instancia la denuncia judicial por el hecho. "No podemos permitir que libremente se hagan acusaciones y se vincule a nuestra gestión en este supuesto hecho, por eso decidimos denunciar y que la Justicia investigue", afirmaron desde el Ejecutivo. El secretario de Seguridad, Abel Milano, informó que se comunicó con la concejal y le pidió que realizara la denuncia del hecho. Sin embargo, afirmó que en ese momento Calle le respondió que no la haría. "No podemos dejar pasar este hecho, por eso radiqué la denuncia", explicó el funcionario. Desde el Ejecutivo expresaron la intención del intendente Abella de esclarecer lo sucedido: "Esta concejal está acostumbrada a realizar falsas acusaciones, sin pruebas, por eso queremos que se investigue el hecho".



Una concejal denunció que su auto amaneció con dos ruedas pinchadas

