Edición del martes, 29/may/2018 Cazador: "La concejal Calle está acostumbrada a faltar a la verdad y acusar sin pruebas"







"La concejal Calle está acostumbrada a faltar a la verdad y acusar sin pruebas", aseveró ayer el edil por Cambiemos Carlos Cazador. El concejal cuestionó a su par de la oposición, quien, según explicó, no quiso denunciar en primera instancia ante la Justicia un hecho que horas antes había hecho publico mediáticamente. "Que podemos esperar de una concejal que, ante un delito, no realiza la denuncia cuando le pedimos a los vecinos que por favor denuncien todo", manifestó Cazador. "Esta concejal está acostumbrada a acusar sin pruebas y mentir en los medios. No le importa acusar a personas sin pruebas, solo por especulación política", cerró el concejal de Cambiemos.

