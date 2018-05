"Vamos Campana" pintó y refaccionó la plaza del barrio Lubo

El Espacio Ciudadano que es integrado por diversos sectores políticos de la ciudad, continuó con la tarea que viene realizando desde su creación, que es la refacción y acondicionamiento de las plazas de la ciudad. En relación a esto, Carla Navazzotti dijo que "desde sus inicios, en Vamos Campana nos propusimos ayudar a la comunidad activamente. No queremos quedarnos en la simple crítica y, en la medida de nuestras posibilidades, nos ponemos a trabajar desde una concepción social y solidaria de la política. Pero fundamentalmente desde una visión constructiva" señaló la dirigente peronista. Por su parte, Agustín Bustos, dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana señaló que "nosotros nos propusimos recorrer constantemente la ciudad, no solo en año electoral, con el fin de visualizar en que aspectos el estado está ausente. Esto no lo hacemos desde la simple crítica, sino que recogemos los reclamos de los vecinos, los hacemos visibles para que los que tienen responsabilidades públicas lo resuelvan. Pero también actuamos de manera concreta para solucionar aquellos problemas que aquejan a diario a los campanenses. Eso habla de la capacidad resolutiva de nuestro espacio que, ante la falta de recursos, no busca excusas y se pone a trabajar". Karina Vera, por su parte, sostuvo que "si bien nuestro espacio político carece de recursos, debido a que hemos decido no someternos a las condiciones de posibles aportantes, eso no nos impide trabajar por el bien de la comunidad. A diferencia de lo que hacen muchos dirigentes cuando se encuentran en situaciones financieras críticas, no cortamos el hilo por lo más fino sino que agudizamos el ingenio para buscar soluciones. Lo que hacemos con las plazas es un ejemplo de que no se necesita mucho para poner en condiciones los espacios públicos. Simplemente voluntad y trabajo". Para finalizar, Alejo Sarna, referente y candidato a Concejal del espacio en la pasada elección, manifestó que "existe una clara vocación desde Vamos Campana de servir al vecino, desde el lugar que cada uno como ciudadano puede. Existen muchos problemas que aquejan a diario a los campanenses y que no son atendidos por las autoridades municipales. Pero hemos decidido no quedarnos de brazos cruzados y ponernos a trabajar, recorrer la ciudad, hablar con la gente, escuchar sus problemas y proponer soluciones" señaló Alejo Sarna y agregó que "para el municipio, el mantenimiento de los espacio públicos no es preponderante. Sin embargo, no podemos dejar a nuestros vecinos sin la posibilidad de disfrutar de estos y en la medida de lo posible, tratamos de dejarlos en condiciones" agregó el joven dirigente y concluyó "nuestra forma de hacer política es la de trabajar para el vecino".



"Vamos Campana" pintó y refaccionó la plaza del barrio Lubo

