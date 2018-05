P U B L I C





Alejandra Dip

El mono, flexibilidad, optimismo, sano fluir sexual, sanar el niño herido, disfrute. Hace de lo cotidiano algo mágico. Kin111 mono 7 guiado por la noche, y la energía por 13!! Fuertísima energía para poder disfrutar soñar, reír, cantar!! 6to día poral- 6 de 10 El mono viene hoy a pedirnos que soltemos las caras de culo, las tristezas, las amarguras, la rutina, las cosas rígidas. El mono, nos hace recuperar las capacidades de juego y la noche de soñar, como decía celia cruz, no hay que llorar, que la vida es un Carnaval y las penas se van cantando!! El Tono 7, es tono de pareja, de resonar con un par! Día para estar flexibles con la pareja, para salir a divertirse, para sanar, para fluir sanamente en lo sexual. No te pongas fóbico, no de `pongas rígido, no te metas en la cueva, salta reí, fluí que hoy todo esta multiplicado x 13, lo bueno y lo malo, hace que este día sea muy divertido!! Que así sea!! Carpe diem!! Buen comienzo martes para todos!!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mono 7 - Energía del Martes 29/5/18 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: