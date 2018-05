Jóvenes de la Diócesis Zárate-Campana "coparon" las calles de Rosario

Fue en el marco del 2º Encuentro Nacional de la Juventud de la Iglesia Católica. "Una ocasión de encuentro y renovación interior, un signo de vida, alegría y esperanza", expresó Agustín Villa, delegado de la pastoral juvenil diocesana. El Obispo Monseñor Pedro Laxague también acompañó a los jóvenes. Al rededor de 50 mil personas participaron este fin de semana del Encuentro Nacional de la Juventud en la ciudad de Rosario. Desde la Diócesis Zárate Campana una nutrida comitiva de alrededor de 200 jóvenes formaron parte del evento, que se organiza por segunda vez en la historia en el país. El acontecimiento, convocado por la Iglesia Católica Argentina, contó con participantes de distintos puntos del país, convocados para charlar y debatir. El encuentro estuvo atravesado por cuatro ejes que guiaron las actividades: fascinar, escuchar, discernir y convertir. En diálogo con La Auténtica Defensa el padre Agustín Villa, Delegado diocesano de Juventud, definió este evento como una "ocasión de encuentro y renovación interior; un signo de vida, alegría y esperanza". Luego agregó "nos dejó la experiencia de una Iglesia joven y viva, muchos jóvenes de todos los rincones de nuestra Patria que quieren conocer a Dios y con Él renovar la historia, comprometiéndose con los demás". Durante los tres días, los jóvenes compartieron espacios de oración, formación y escucha de otras realidades juveniles. Hubo actividades masivas como la "Peregrinación por la patria" que se concentró en el Monumento a la Bandera, momentos musicales y culturales, un gesto misionero y hasta una adoración eucaristía masiva en el hipódromo Parque Independencia de la ciudad de Rosario. Con un gran clima de fiesta, los jóvenes le hicieron frente al frío y se propusieron contagiar su alegría para responder al lema: "Con vos renovamos la historia". El Obispo Monseñor Pedro Laxague visitó el Encuentro el dia sábado. "Los jóvenes quieren tener ideales altos, metas de transformación y mejora, no quedarse en la mediocridad, salir a la ayuda de los demás, preocuparse por el que sufre y tender la mano. Todo eso desde Dios, encontrando en Jesucristo fuerza nueva y ejemplo para hacerlo", expresó el Padre Agustín Villa, muy satisfecho por lo vivido en Rosario.. El encuentro terminó con un mensaje del Papa Francisco en pantalla gigante, quién arengó a los jóvenes y con simpatía les dijo: "Los invito a ser protagonistas, no se queden al margen, comprométanse, digan lo que piensan, no sean exquisitos", a la par que pidió por "un futuro sólido, un futuro fecundo, un futuro que tenga raíces".

MÁS DE 200 JOVENES DE LA DIOCESIS DE ZÁRATE - CAMPANA CONCURRIERON AL 2do. ENCUENTRO NACIONAL DE LA JUVENTUD EN ROSARIO



Jóvenes de la Diócesis Zárate-Campana "coparon" las calles de Rosario

