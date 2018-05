Y me vengo a enterar que completar un álbum también enseña. Enseña a tener un objetivo, a buscar la oportunidad, a intercambiar y a interactuar con otros. Sin saber esto, nos embarcamos en la aventura del álbum Rusia 2018. Gabriel, mi hijo de 10 años y yo, compramos figuritas y pegamos… y no tardaron en aparecer las repetidas. Cambiábamos en la escuela: Gabriel con sus compañeros; yo con mis alumnos. Por whatsapp con mamás conocidas que hacen lo propio con sus hijos. Hasta que me entero que los sábados en "Lo del Rava" se juntan a cambiar figuritas. Y allá fuimos. ¡Todo un éxito! Volvimos sin "repe". Fuimos tres sábados consecutivos y ayer completamos el álbum. Por supuesto que para cambiar, hay que tener repe, y para tener repe, hay que comprar figus. Pero más allá de la inversión de padres, abuelos, tíos y de ahorros de Gabriel, en las jornadas del Rava aprendimos un montón. Aprendimos que las figus no se cambian una por una. Sino las que vos tenes por las que yo tengo, y si no, dame repes. Llevate todas las que te sirven. El primer gesto lo tuvo el papá de Benicio (solo eso se de ellos) que después de cambiar, nos regaló una figurita que Benicio tenía repetida 2 veces. También aprendimos del chico de campera negra que se sentaba en la barra del local y te cambiaba igual aunque fueran repetidas. -"Pero yo te doy 5 y vos me das 8". -"No importa, dame 3 repe cualquiera" Y así todos los que vimos en estos sábados. Nadie busco sacar ventaja. Ni uno solo de todos los que nos cruzamos. Ese nene, al que Gabriel solo había visto en un partido en el club, le guardo a Messi y cuando pudimos encontrarnos, la sacó del bolsillo de la campera, tenía la figu aparte del pilón, "te la reserve", le dijo. Y ayer, ese señor que llegó con su hijo a la búsqueda de "la leyenda de España", la última figurita y completó el álbum. Después se quedó y siguió cambiando las que le habían quedado. Y regalando también. Confieso que este Rusia 2018 no fue solo acompañar a mi hijo, fue lindo, divertido, entretenido y emocionante para mí. Voy a extrañar los sábados del Rava, donde en la vereda se armó esta rara cadena de favores, en la que quien te regalaba una figu, al ver la cara de sorpresa (porque no estamos muy acostumbrados a la generosidad de un desconocido) te decía..."después vos hace lo mismo". Todo el tiempo me quejo de los que estacionan donde se les antoja porque no piensan en el otro. Entonces, nobleza obliga, hoy difundo que hay un lugarcito donde si le importas al otro. Le importa que esa figu te falta y te la cambia por una que ya tiene, o te la regala. O vio que vos tenías la 11 y se acordó que con quien cambió recién, le faltaba esa y lo fue a buscar. ¡"Acá la sra tiene la 11!" Ayer, el señor de "la leyenda de España" fue quien nos regaló la figurita número 400, el escudo de Serbia, la que nos faltaba. Y nos alegró la tarde. No solo porque completamos el álbum, sino porque nos impulsó a quedarnos a repartir las figus que nos habían quedado y a cumplir y replicar el "vos hace lo mismo" Agradezco al Rava si fue su iniciativa, por ser este punto de encuentro. Agradezco a todos con quienes cambiamos figuritas. Agradezco al papá de Benicio, al chico de campera negra, al nene de Messi, al señor de "la leyenda de España". ¿Qué les agradezco? La generosidad, la buena voluntad, el interés por el otro. De todo se aprende. Todos los días y en todas las situaciones de la vida. Hasta se aprende de algo tan trivial y mundano como es juntar figuritas para un álbum, que al completarlo no tenía premio alguno. Nuestro álbum de Rusia 2018, si que lo tuvo. SOLEDAD SADONIO DNI 25355689





Correo de Lectores:

Rusia 2018; Cadena de Favores

Por Soledad Sadonio

