Brillante primera fecha de "Música en Tenaris"

Ante un Auditorio repleto, los artistas Mariano Loiácono y su Big Orchestra repasaron grandes clásicos de jazz y brindaron un show inolvidable a vecinos y empleados. El ciclo continúa en julio con dos nuevas presentaciones. Más de 300 personas acompañaron el inicio del ciclo de jazz de "Música en Tenaris". En su primera jornada del año, junto a Fundación Proa, Tenaris presentó un gran espectáculo con el repaso de inolvidables clásicos del género norteamericano, a cargo de Mariano Loiácono y su Big Orchestra. Durante hora y media de concierto, los artistas interpretaron una variada selección de composiciones pertenecientes a distintos referentes del jazz. Fue tanta la admiración de la sala, que el público reunido en el Auditorio de Tenaris eligió dejar fluir el recital, dejando las preguntas a los músicos para después del último tema. "Gracias a Tenaris por apoyar este tipo de iniciativas: para nosotros, salir del circuito porteño y tocar en ciudades del interior es fabuloso", aseguró Loiácono, programador además de este ciclo de jazz que en julio contará con dos nuevas fechas: las presentaciones de Ernesto Jodos y grupo, y del quinteto liderado por Julia Moscardini. "El show me encantó. Me gusta el jazz y para Campana es una gran oportunidad poder venir a escuchar un concierto cerca de casa", afirmó Patricia Ruiz, una de las vecinas presentes. "La calidad de la banda y toda la puesta en escena fueron buenísimas", resaltó por su parte Delter Galoppo, otro de los asistentes. "Recuerdo las épocas de Jazz en Blanco y Negro, y estaría bueno que se retomara de a poco", expresó. Luis Grieco, gerente de Desarrollo Social de Tenaris, agradeció la gran respuesta de los vecinos al ciclo de jazz. "Estamos orgullosos de ser los presentadores, junto a Fundación Proa, de artistas de esta talla, teniendo el privilegio de poder disfrutarlos en nuestra ciudad. Los invitamos a las próximas fechas que serán igual de inolvidables", resaltó.

