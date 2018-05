Por la novena fecha de la División de Honor, el equipo dirigido por Miguel Mudir buscará como local su sexta victoria consecutiva.

Después de haber postergado para el 18 de junio su partido frente a River Plate correspondiente a la octava fecha, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana retomará esta noche la competencia de la División de Honor, cuando reciba la visita de Náutico Hacoaj en un partido que comenzará a las 21.30 horas.

Tras las dos derrotas iniciales, el equipo dirigido por Miguel Mudir ha sumado cinco victorias consecutivas y de esa manera llegó a los 16 puntos y se ubica hoy, con un partido menos, en la quinta posición del campeonato que lidera la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con 21 unidades.

La octava fecha de la División de Honor, máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley, se jugó de forma parcial por la convocatoria de jugadores a la Selección Argentina que se encuentra en Cochabamba (Bolivia) para la disputa de los Juegos Odesur 2018.

Por eso se jugaron solamente cuatro encuentros: Bella Vista 0-3 UAI; Náutico Hacoaj 1-3 Municipalidad de Lomas de Zamora; Estudiantes de La Plata 0-3 Ciudad de Buenos Aires; Ferro Carril Oeste 0-3 Boca Juniors. En tanto, quedaron postergados: River Plate vs Ciudad de Campana, Club Italiano vs. Estudiantil Porteño; Vélez Sarsfield vs. San Lorenzo; y UBA vs. UNLaM.

La novena fecha se pondrá en marcha hoy con Ciudad de Campana vs Náutico Hacoaj, mientras que mañana lo harán: San Lorenzo vs. Universidad de Buenos Aires; Estudiantil Porteño vs. Ferro Carril Oeste y UAI vs. Estudiantes (LP). El jueves, en tanto, se enfrentarán Municipalidad de Lomas de Zamora vs. Bella Vista. Por los Juegos Odesur quedan postergados: UNLaM vs. River Plate; Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield; y Ciudad de Buenos Aires vs. Club Italiano.

Así, las posiciones están de la siguiente manera: 1) UAI, 21 puntos; 2) Estudiantes (LP), 19 puntos; 3) Ciudad de Buenos Aires, 17 puntos; 4) Boca Juniors, 17 puntos; 5) Ciudad de Campana, 16 puntos; 6) River Plate, 13 puntos; 7) Club Italiano, 12 puntos, 8) Ferro Carril Oeste, 12 puntos; 9) Municipalidad de Lomas de Zamora, 12 puntos; 10) Vélez Sarsfield, 10 puntos; 11) Náutico Hacoaj, 9 puntos; 12) San Lorenzo, 5 puntos; 13) Estudiantil Porteño, 4 puntos; 14) Universidad de Buenos Aires, 3 puntos; 15) UNLaM, 1 punto; 16) Bella Vista, sin puntos.