El partido se jugará desde las 20 horas en La Bombonera. La idea de Sampaoli sería que la mayoría de los convocados tenga minutos. "No somos los mejores. Los candidatos son Brasil, Alemania y España", señaló Lionel Messi. En lo que oficiará de su despedida del país antes de viajar rumbo a Europa, camino a Rusia 2018, la Selección Argentina disputará esta noche, desde las 20 horas, un partido amistoso frente a Haití en La Bombonera. Para este encuentro, el entrenador Jorge Sampaoli presentaría una formación que tendrá una línea de cuatro defensores y que estará marcado por la presencia de volantes de neta ambición ofensiva para acompañar a Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Así, sin Lucas Biglia ni Sergio Agüero a disposición, dado que se recuperan de sendas lesiones, los once titulares que dispondría el entrenador serían: Wilfredo Caballero; Cristian Ansaldi, Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Nicolás Tagliafico; Manuel Lanzini, Javier Mascherano, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Sin embargo, la idea de Sampaoli sería que la gran mayoría de los convocados tenga minutos de juego ante Haití, un seleccionado claramente inferior al equipo nacional, elegido después de las bajas de Guatemala y Bolivia como parteneires de este amistoso. Luego de este encuentro, la Selección Argentina se preparará para viajar el jueves rumbo a Barcelona (España), donde llevará adelante una semana de concentración antes del amistoso pautado para el 9 de junio frente a Israel en Jerusalem (las entradas ya están agotadas para esa presentación), última parada del equipo nacional antes del desembarco en Rusia, donde el sábado 16 de junio debutará frente a Islandia. HABLÓ MESSI El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, pidió ser "realistas" de cara al Mundial de Rusia 2018, tras señalar que el equipo nacional no es "el mejor". En tanto, apuntó a Brasil, España y Alemania como los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo. "Se viene un reto muy grande para mí, para todos los muchachos y para el país en general. Es una linda responsabilidad. Pero debemos ir con tranquilidad, porque no tenemos que tirar el mensaje de que vamos a ser los campeones del mundo ya que no es así, no somos los mejores. Los candidatos son Brasil, Alemania y España", aseguró "La Pulga". En una entrevista con el programa "Pasión por el Fútbol" de Canal Trece, el jugador del Barcelona de España aclaró que lo "ilusiona" el plantel que formó el entrenador Jorge Sampaoli.

