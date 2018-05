Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 29/may/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 29/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

NUEVAS ARMAS EN MALVINAS: Gran Bretaña probó con éxito un sistema antimisiles para defensa de las Islas Malvinas.- UNA "LOCURA" DE CRISTINA: Mauricio Macri calificó el proyecto de la oposición sobre tarifas como una "locura de Cristina Kirchner".- CONTACTOS EN CUBA: Marcos Peña mantuvo una agenda de reuniones con autoridades del flamante gobierno cubano.- PAMI; NUEVA CREDENCIAL: la institución anunció este lunes el lanzamiento de una credencial plástica para sus afiliados.- ÚLTIMOS DÍAS DE CANJE: El jueves 31 de mayo será el último día para canjear por monedas o depositar los billetes de 2 pesos.- UNA "LOCURA" DE CRISTINA El presidente Mauricio Macri reclamó este lunes a "senadores y gobernadores peronistas" que "no voten una ley anticonstitucional", por el proyecto de la oposición sobre tarifas, al que calificó de "locura de Cristina Kirchner". "Digo a toda la dirigencia política que las leyes mágicas que proponen algunos suenan bien, pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían? Les pido a senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y no voten una ley anticonstitucional", sostuvo el Jefe de Estado. En un mensaje grabado que se emitió por TV, Macri enfatizó que el proyecto que retrotrae el valor de las tarifas de servicios públicos a noviembre último, es una "locura que impulsa Cristina Fernández de Kirchner". CONTACTOS EN CUBA El jefe de Gabinete, Marcos Peña, mantuvo este lunes una agenda de reuniones con autoridades del flamante gobierno cubano para abordar distintos asuntos bilaterales. Fue el primer contacto formal de la administración de Cambiemos con el nuevo gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz- Canel, a un mes de su asunción en reemplazo de Raúl Castro. Peña y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, fueron recibidos a las 10:30 por el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. También participó de la audiencia el embajador argentino en Cuba, Ernesto Pfirter. PAMI: NUEVA CREDENCIAL El PAMI anunció este lunes el lanzamiento de una nueva credencial plástica para sus afiliados que reemplazará al anterior formato de identificación, en papel, y permitirá simplificar trámites y actualizar los sistemas de control y gestión del organismo. Confeccionada en colores azul, celeste y blanco, con el logotipo del PAMI, se trata de una tarjeta que incluirá datos del titular, como su nombre, apellido y número de afiliación, además de contar con una banda magnéticas, códigos de seguridad y QR. La distribución de las credenciales, alrededor de cinco millones en total, se realizará por etapas y en regiones de todo el país: por mes se entregarán alrededor de 450 mil entre junio próximo y abril de 2019. ÚLTIMOS DÍAS DE CANJE El jueves 31 de mayo será el último día para canjear por monedas o depositar los billetes de 2 pesos en cualquiera de las casi cinco mil sucursales bancarias de todo el país, ratificó este lunes el Banco Central. Hasta esta fecha,todos los bancos tienen la obligación de recibir estos billetes y cambiarlos por monedas u otros papeles, tanto para sus clientes como para quienes no lo son, informó la autoridad monetaria. También, esos billetes podrán ser depositados en cuentas bancarias. NUEVAS ARMAS EN MALVINAS Gran Bretaña probó con éxito un sistema antimisiles de más de 300 millones de dólares que utilizará para la defensa de las Islas Malvinas, confirmó oficialmente este lunes el gobierno del Reino Unido. La prueba realizada en Suecia, cerca del Mar Báltico, involucró al "Land Ceptor", que comprende el "Misil Modular Antiaéreo Común (CAMM), un vehículo lanzador y dos vehículos de soporte de unidades de fuego". Según se informó, el sistema antimisiles equipará al 16º Regimiento, de la Artillería Real, que según indicaron los diarios diarios londinenses Express y The Sun, se ubica en las Islas Malvinas.



