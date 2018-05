Breves Deportivas

Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 29/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 29/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Camino al Mundial:

F1; GANÓ RICCIARDO: El australiano (Red Bull) ganó el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, dejando atrás al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y al británico Lewis Hamilton (Mercedes).- REAL MADRID, POR 13ª VEZ: En Kiev, superó 3-1 a Liverpool de Inglaterra y se consagró campeón de la Champions League.- COPA ARGENTINA: Arsenal de Sarandí fue eliminado por Cipolletti de Río Negro.- NACIONAL B: Sarmiento de Junín se impuso 1-0 como local sobre San Martín.- PRIMERA B METROPOLITANA: Defensores de Belgrano conquistó el segundo ascenso a Nacional B.- TORNEO FEDERAL A: Gimnasia de Mendoza se quedó con el segundo ascenso y regresa al Nacional B.- PRIMERA C: Central Córdoba venció a Justo José de Urquiza, mientas que Luján superó a Argentino de Quilmes .- PRIMERA D: comenzaron las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C.- #RG2018; GRAN ARRANQUE: Los cuatro tenistas argentinos de primera ronda en Roland Garros obtuvieron una victoria. #RG2018: DEBUTA DEL POTRO: el tandilense debutará hoy en la primera ronda del Roland Garros.- LIGA NACIONAL DE BASQUET: se definieron los semifinalistas.- TURISMO CARRETERA: El entrerriano Mariano Werner (Ford) ganó el domingo la final en Concordia.- REAL MADRID, POR 13ª VEZ En Kiev, el Real Madrid de España superó 3-1 a Liverpool de Inglaterra y se consagró campeón de la Champions League. De esta manera, selló el tricampeonato y llegó a la suma de 13 títulos europeos, ratificando su condición de club más ganador a nivel internacional. COPA ARGENTINA Arsenal de Sarandí fue eliminado por Cipolletti de Río Negro por la primera ronda de la vigente edición de la Copa Argentina. El encuentro, disputado en Cutral Có, terminó igualado sin goles y se definió 3-2 en los penales a favor del elenco rionegrino. NACIONAL B En el partido de ida por la final del Reducido, Sarmiento de Junín se impuso 1-0 como local sobre San Martín. La revancha se jugará el próximo domingo en Tucumán, donde se definirá el segundo ascenso a la Superliga. En caso de igualdad en resultados y goles, el desempate será por penales. PRIMERA B METROPOLITANA Defensores de Belgrano conquistó el segundo ascenso a Nacional B tras superar en la final del Reducido a UAI Urquiza. Luego del empate sin goles en la ida, el Dragón perdía 1-0 en su casa, pero llegó al empate en el segundo minuto de adición. Posteriormente, se impuso 4-2 en los penales y de esa manera selló su regreso a la segunda categoría del fútbol argentino. TORNEO FEDERAL A Gimnasia de Mendoza se quedó con el segundo ascenso y regresa al Nacional B. El elenco mendocino superó en la final a Defensores de Villa Ramallo: luego de igualar 0-0 en la ida como visitante, se impuso 1-0 como local en la revancha. De esa manera, acompaña a Central Córdoba de Santiago del Estero nuevamente al Nacional B (ambos habían ascendido en 2014). PRIMERA C En el arranque de las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana, Central Córdoba venció 2-1 como visitante a Justo José de Urquiza, mientas que Luján superó 1-0 como local a Argentino de Quilmes. Los partidos revancha se jugarán mañana miércoles. PRIMERA D El último sábado comenzaron las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Atlas derrotó 2-0 como local a Argentino de Merlo, mientras que Liniers y Lamadrid igualaron 0-0 en General Villegas. Las revanchas se jugarán mañana miércoles. #RG2018: GRAN ARRANQUE Los cuatro tenistas argentinos que completaron sus partidos de primera ronda en Roland Garros lo hicieron con victoria: -Federico Delbonis superó 6-1, 6-3, 3-6 y 6-1 al brasileño Thomaz Bellucci y en segunda ronda enfrentará al español Pablo Carreño Busta. -Guido Andreozzi derrotó 6-7, 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz y su próximo rival será el español Fernando Verdasco. -Diego Schwartzman barrió 6-1, 6-3 y 6-1 al francés Calvin Hemery y en segunda vuelta se medirá con el checo Adam Pavlasek. -Marco Trungelliti venció 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 al australiano Bernard Tomic y en segunda ronda chocará con el italiano Marco Cecchinato. El tenista santiagueño ingresó al cuadro principal como "perdedor afortunado" y como ya se encontraba en Barcelona cuando le avisaron de esta posibilidad, debió viajar 1.000 kilómetros en auto para llegar la medianoche previa a París, convirtiéndose en "la historia del día" de este segundo Grand Slam del año. Ayer, además, otros dos argentinos salieron a la cancha, aunque no pudieron completar sus partidos por las lluvias que cayeron sobre el final de la jornada: -Guido Pella estaba 6-2, 6-3 y 2-3 frente al portugués Joao Sousa. -Horacio Zeballos se encontraba 6-4 y 6-6 con el japonés Yuichi Sugita. #RG2018: DEBUTA DEL POTRO En la continuidad de la primera ronda, está previsto para hoy el debut de tandilense Juan Martín Del Potro, quinto preclasificado de certamen, quien se medirá en primera ronda con el francés Nicolas Mahut. Además, también hará su presentación el correntino Leonardo Mayer, que enfrentará a otro local, el francés Julien Benneteau. LIGA NACIONAL DE BASQUET Con las victorias como locales de Atenas de Córdoba (sobre La Unión de Formosa) y San Martín de Corrientes (sobre Gimnasia de Comodoro Rivadavia) en los quintos juegos, se definieron los semifinalistas de la Liga Nacional de Básquet. Las dos llaves que definirán a los finalistas serán: San Lorenzo vs Instituto de Córdoba y San Martín de Corrientes vs Atenas de Córdoba. TURISMO CARRETERA El entrerriano Mariano Werner (Ford) ganó el domingo la final de Turismo Carretera (TC) en Concordia, por la sexta fecha del campeonato. El podio lo completaron el necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford) y el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), luego de las 25 vueltas al trazado de 4.700 metros. Con el triunfo, Werner llegó a los 156,5 puntos y se ubica en el sexto puesto del campeonato de pilotos que lidera Jonatan Castellano (Dodge), con 214 puntos. Segundo se ubica Facundo Ardusso (Torino), con 198; y tercero, Juan Martín Trucco (Dodge), con 191. La séptima fecha del campeonato de TC se desarrollará el 10 de junio, en el autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. F1: GANÓ RICCIARDO El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ganó el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, dejando atrás al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y al británico Lewis Hamilton (Mercedes) en la sexta fecha del calendario. El campeonato de pilotos sigue liderado por Hamilton, con 110 puntos, mientras que su escolta es Vettel, con 96. En tanto, Ricciardo saltó al tercer lugar con 72 unidades. La séptima carrera del año se disputará en Montreal (Canadá), el próximo 10 de junio.



