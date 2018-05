Hepatitis (Parte 1)

Tipos de Hepatitis Hepatitis A Es producida por el virus de la hepatitis A (VHA). Su transmisión se produce al consumir agua o alimentos contaminados por materia fecal que contienen el virus, y también por contagio de persona a persona, sobre todo si las condiciones higiénicas son deficientes. Se trata de un tipo generalmente leve de hepatitis especialmente cuando ocurre en niños. En numerosas ocasiones no presentan síntomas importantes, por lo que la enfermedad no llega a ser diagnosticada. Los síntomas consisten en cansancio, inapetencia, náuseas y vómitos, y signos clínicos como ictericia (la piel tiene un color amarillento) y coluria( orina de color oscuro). Los síntomas suelen ser más graves en adultos que en niños. La evolución habitualmente es benigna y autolimitada. No evoluciona a la cronicidad. En raras ocasiones puede surgir una complicación denominada hepatitis fulminante, que puede ser mortal. Hepatitis B Es producida por el virus de la hepatitis B (VHB). El contagio se produce a través de la sangre y/o los fluidos corporales infectados como el semen, las secreciones vaginales. La hepatitis B puede: resolver la infección aguda y curarse por completo. Algunas personas se vuelven inmunes al virus, por lo que no vuelven a contagiarse. En otras, evoluciona a una enfermedad crónica con facilidad. La enfermedad hepática de tipo B se considera aguda si la infección se resuelve en un período inferior a 6 meses. De lo contrario, si el virus permanece en el cuerpo del individuo, después de ese periodo pasa a considerarse como de evolución crónico. Portador asintomático: son una fuente de contagio, dado que al no conocer que presentan el virus, no toman medidas para evitar su transmisión. Se pueden diferenciar dos tipos de evolución en el curso crónico de la enfermedad: crónica estable y crónica persistente o activa, esta última tiene peor pronóstico y normalmente evoluciona en cirrosis. Hepatitis C Es causada por el virus de la hepatitis C.(VHC) y se transmite por contacto directo con la sangre de una persona infectada. Sus principales formas de transmisión suelen ser: -Agujas o jeringas contaminadas. -Transfusiones sanguíneas. -Hemodiálisis -Mediante material infectado: sanitario, material para tatuajes, piercings -Durante el parto: transmisión madre-hijo. Al igual que la hepatitis B, pueden tener un curso agudo y un curso crónico, siendo este último el que suele desarrollarse con mayor frecuencia (85% de los casos). En la mayoría de los casos el paciente permanece asintomático, aunque la enfermedad puede progresar lentamente, por lo que existe riesgo de aparición de cirrosis y cáncer hepático.



Hepatitis (Parte 1)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: