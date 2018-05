El intendente Abella supervisó las tareas llevadas a cabo por el Municipio con la colaboración de Tenaris Siderca. La estructura tenía peligro de derrumbe y generaba inseguridad en la zona. El Municipio concretó ayer la demolición de la estructura del ex derby en San Felipe que se encontraba en peligro de derrumbe y donde además se escondían delincuentes. Los trabajos fueron supervisados en forma personal por el intendente Sebastián Abella, quien destacó que este derrumbe era un reclamo histórico de los vecinos porque ponía en peligro la salud y la seguridad del barrio. "Con firmas y denuncias, nos pedían que interviniéramos en este predio que ponía en peligro al barrio y nosotros lo hicimos", aseguró Abella, que explicó que si bien es propiedad privada el Municipio "decidió actuar para devolverle la tranquilidad a los vecinos". En tal sentido, detalló que la estructura abandonada estaba a punto de colapsar y era lugar propicio para que se oculten los delincuentes. Allí también se podían generar foco de infección debido a que se tiraba permanentemente residuos en forma ilegal. "Ahora tenemos que trabajar en la limpieza para que los vecinos puedan disfrutar de este predio de manera segura", concluyó. Por su parte, el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, explicó que el operativo de demolición contó con la colaboración de la empresa Tenaris Siderca, que puso a disposición una máquina retroexcavadora oruga y personal. También participaron Defensa Civil, la Dirección de Tránsito, Policía y Bomberos Voluntarios. "El predio presentaba importantes problemas estructurales que fueron constatados por profesionales de Obras Públicas, que recomendaron su demolición para evitar un mal mayor", manifestó Milano. Y, al igual que el Intendente, también destacó que este derrumbe es un paso más para reforzar la seguridad en el barrio "porque ya no se van a poder esconder los delincuentes". Por último, el secretario de Seguridad señaló que el predio se encuentra en un proceso de quiebra y el Municipio incorporará al mismo los gastos que le generó este tipo de intervención. "Notificamos en tiempo y forma a los directivos de la sociedad que explotaba el predio, pero al no recibir respuesta decidimos intervenir por la seguridad de los vecinos", sostuvo Milano. El operativo de demolición continuó con la limpieza y saneamiento del predio con la participación de Agrotécnica Fueguina y la Subsecretaría de Medio Ambiente.

LAS MÁQUINAS, TRABAJANDO AYER EN EL LUGAR. EL INTENDENTE ABELLA SUPERVISÓ LAS TAREAS LLEVADAS A CABO POR EL MUNICIPIO CON LA COLABORACIÓN DE TENARIS PARA DAR RESPUESTA AL RECLAMO DE LOS VECINOS.





EL OPERATIVO TAMBIÉN INCLUIRÁ LA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DEL LUGAR

#Dato desde hace tiempo se realizaron intimaciónes a los propietarios por el abandono del predio, paredes en riesgo de derrumbe, por seguridad el municipio emprendio la demolición. Tenaris proveyó a préstamo la maquina y asesoramiento técnico pic.twitter.com/tHJIIOkZiv — (@dantrila) 29 de mayo de 2018 #Adelanto se está realizando la demolición del edificio en ruinas "ex Derby" de barrio San Felipe, presentes Defensa Civil, Bomberos, Tránsito, Policía, el Intendente Sebastián Abella, el jefe de Seguridad Abel Milano y David Dondena gerente de Servicios Industriales de Tenaris pic.twitter.com/K0fIMbgSbN — (@dantrila) 29 de mayo de 2018 Demolición Ex Derby: https://t.co/ftCM0mRSHr vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 30 de mayo de 2018

