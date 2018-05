La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/may/2018 San Cayetano: reclaman alumbrado público







Vecinos que viven sobre la Colectora Norte de Ruta 9 pidieron este servicio. "Somos unas 30 familias que pagamos Alumbrado, Barrido y Limpieza", explicaron. Denunciaron problemáticas como robos y roedores por la situación. A menos de 500 metros del hotel Australis, sobre la Colectora Norte de la Ruta 9, los vecinos de San Cayetano reclaman principalmente por alumbrado público. Son 3 cuadras que, al ser una colectora, serían jurisdicción de la concesionaria de la ruta y por esa razón no estarían contempladas entre las obligaciones municipales. "Entre Iturriaga, Bidegain, Murray y Ahumada, sobre Colectora Norte, somos unas 30 familias que pagamos Alumbrado, Barrido y Limpieza. Pero cae el sol y esto es una boca de lobo", dijo a La Auténtica Defensa Humberto Villalba. Varios vecinos del lugar se suman al reclamo de Villalba, y aseguraron que, dada la oscuridad de la zona es cobijo de todo tipo de tropelías por parte de grupos de desconocidos: desde el asalto "piraña" a cualquier vehículo que se detenga ocasionalmente sobre la Ruta, a directamente arrojarle piedras a los vehículos en tránsito. "Allá, cada tanto llevan un auto. Lo desarman y no pasa nada. Nadie hace nada", agregó uno de los vecinos quien dijo vivir en el lugar hace más de 60 años, mientras señalaba el extremo sur de la maltratada colectora. "La iluminación es importante para nosotros, porque además ningún remisero quiere venir hasta acá. No puede ser que todas las obras sean para adelante (del barrio, sobre Ruta 6) y a nosotros nos tienen olvidados, no existimos", agregó otro de los vecinos quien, además señaló otra problemática del sector: "Vinieron con la máquina, limpiaron el zanjón, y levantaron la cota para que no nos inundemos cuando se desborda el arroyo. Pero nos dejaron toda la basura arriba y se fueron. Esto es una mugre y está lleno de ratas".

