Hemos alcanzado el récord de la inconsciencia. Sin distinción de edad, credo o modelo de automotor, muchos conductores utilizan sus celulares mientras manejan. Eso ha triplicado las multas en Capital Federal, en dónde los controles son más estrictos. No quiero imaginar qué sucederá en las provincias Por carácter transitivo han aumentado el número de accidentes. Cuando los viajes se hacen más largos y no hay policías de control de tráfico en la ruta es común ver a los conductores a alta velocidad haciéndose los guapos. He llegado a observar a los choferes de larga distancia, distraídos con sus teléfonos. ¿Cuando vamos a empezar a cumplir las reglas? El "no me va a suceder" es tan frágil como una pluma al viento. Todos los días suceden cosas bizarras en el mundo y ser protagonista de una de ellas depende más de la prevención que de mala suerte. Un informe de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste reveló que el 15% y el 12% de los conductores utilizan sus teléfonos mientras manejan . Daniel Faico, gerente de operaciones de ambas empresas explica que no es sólo por una cuestión motriz el riesgo de accidentes , sino que se desdibuja el foco de atención, "se va pensando en lo que se habla y no en lo que hace ". Caro lector, a menos que la llamada sea para reservar un lugar en el Paraíso, olvídese del teléfono hasta llegar a destino.

Desde el Estribo:

Llamada al Paraíso

Por Fabiana Daversa

