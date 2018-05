Los nuevos delegados de Udocba Campana participaron de una capacitación

Fue dirigida a conocer su rol y cómo estrechar lazos con las bases. La reunión fue acompañada por el secretario gremial adjunto de Udocba, Alejandro Salcedo. Udocba Campana llevó a cabo este martes una jornada de capacitación sobre el rol de los delegados gremiales, dirigidos a los afiliados que en las últimas elecciones anuales fueron elegidos para ese cargo. "(Estamos) Muy conformes con la participación y muy contentos porque notamos que este cuerpo de delegados entrante, sin menospreciar a los anteriores, tiene un gran compromiso. En nivel inicial, en donde casi no teníamos presencia, ahora tenemos 9 delegadas para los 24 jardines. Y mantenemos la presencia en los diferentes niveles y modalidades", expresó Pedro Esponiza, secretario general de Udocba Campana. "Lo que se espera del delegado es que sea un medio de transmisión de lo que nuestra organización le puede aportar al afiliado, y que también nos brinde información y necesidades de las bases", explicó. Por su parte, la secretaria de Organización del sindicato local, Carolina Carabajal, señaló que la función de la reunión fue "capacitar a los delegados electos con toda la información que necesitan saber como nexos entre la escuela y el sindicato". Alejandro Salcedo, secretario gremial adjunto de Consejo Directivo Provincial de Udocba, estuvo en Campana invitado por la cúpula local del gremio. Ponderó la capacitación por ser escenario para el "intercambio de opiniones y experiencias" con miras a lograr "mejores delegados y dirigentes". "El rol del delegado es fundamental en un sindicato, porque es el que está en el lugar de trabajo", donde "se da la discusión de base y donde encuentran consenso las medidas y los objetivos" del gremio, resaltó. CONFLICTO PARITARIO Salcedo se refirió al conflicto paritario que los gremios provinciales mantienen con la Gobernación. "Es muy difícil el momento que estamos viviendo, con un gobierno absolutamente insensible: sigue insistiendo con que la pauta de aumento salarial es de un 15%, cuando ya nadie en Argentina niega que la inflación va a ser menor al 25%", cuestionó. En ese sentido, destacó la decisión de los sindicatos de no haber cedido ante las propuestas oficiales ofrecidas hasta el momento, en especial la última que implicaba un acuerdo semestral: "Por seis meses no íbamos a firmar una paritaria. Si lo hubiésemos hecho, en junio ya quedaría absolutamente desfasada". Por otra parte, resaltó el ánimo de los docentes para continuar con la lucha. "El espíritu de los compañeros es altísimo y a las pruebas me remito: hicimos un paro de 48 horas hace poco que fue contundente. El 90% (de los maestros) a nivel provincia (se plegó), a pesar de lo que miente el gobierno provincial", manifestó.



Los nuevos delegados de Udocba Campana participaron de una capacitación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: