Gestor, autor y apasionado

Invitado por Vinum, Pablo Durigutti pasó por Campana. Referente de una nueva generación de enólogos argentinos, dio cátedra sobre la pasión y la mística que hay detrás de cada botella de sus vinos. "Siempre hemos tenido con mi hermano conexión con la tierra. Mi madre siempre trabajó en la vendimia. Ha sido cosechadora toda su vida. Mi hermano, Héctor, y yo somos la primera generación en nuestra familia que elabora vinos. Pero estamos haciendo con nuestros hijos lo que nuestra madre hizo con nosotros: meternos la cultura de la tierra en las venas. Después, ellos decidirán su camino. La tierra es la tierra y hay que respetarla. Al verla a mi madre con la vendimia, algo nos caló hondo, ya que ambos hermanos decidimos armar un proyecto familiar que no es fácil. No sólo desde el punto financiero, sino llevarlo a cabo en sí mismo. Son muy pocos hoy los proyectos familiares que mantienen la unión que tenemos con mi hermano, llevando proyectos adelante siendo primera generación, con capitales propios. Arrancamos en el peor año posible, 2002, y sin embargo logramos que esto siga creciendo y que siga siendo nacional. Y sobre todo, manteniendo a toda la familia involucrada y unida, que es lo más importante. Ese es el mejor fruto de todo este trabajo". Así resumía Pablo Durigutti a La Auténtica Defensa su paso por Campana. Invitado por Pablo Da Pian, de Vinum – Bodegas y Sabores, Durigutti no se limitó a comentar y compartir las características de cada vino presentado, sino que relató de primera mano la historia de su emprendimiento y detalles insospechados de cada etiqueta, que mantiene un seguimiento personalizado a tal punto que la estrategia de los hermanos incluyó vivir en los propios viñedos que trabajan. "Antes, se cosechaba todo junto. Ahora esperamos el momento óptimo de cada varietal", comentó. LAS COMPUERTAS Durigutti Winemakers se encuentra en la localidad de Las Compuertas, Luján de Cuyo. Los hermanos Héctor y Pablo Durigutti son dueños y enólogos. Ahí elaboran vinos buscando la mejor expresión de cada terruño desde el Valle de Uco, Luján de Cuyo, Maipú, hasta el este mendocino. Cosechados a 1100 metros sobre el nivel del mar, los vinos de los Durigutti no son 100% orgánicos, debido a que hoy no pueden garantizar que el agua que les llega por las acequias no arrastre algún elemento agregado por las bodegas vecinas. "Estamos trabajando en eso, y queremos convencer al resto que quiera seguir en el negocio. Porque la realidad es que en Mendoza, mucha finca centenaria se está perdiendo a manos de desarrollos inmobiliarios", aclaró Durigutti. Las obras de irrigación que sirven a "Las compuertas" datan de tiempos prehispánicos. Los incas habían construido un sistema mediante el cual derivaban las aguas del río Mendoza a tres canales y así poder cultivar papa y maíz. En 1785, los españoles mejoraron el sistema por medio de un dique derivador y regulador de las aguas del río que ya no se utiliza, pero dio origen al nombre del paraje. DETALLES "Los grandes vinos son la sumatoria de pequeños detalles", decía Durigutti entre descorches. Así, explicaba cómo llegó a elaborar junto a su hermano el Malbec "5 Suelos", por ejemplo, de 2016. "En Las Terrazas tenemos plantas que datan de 1914. Es decir, tienen más de 100 años. Sin embargo, notamos que no maduraban al mismo tiempo, aún entre cortas distancias. Hicimos un estudio del suelo, y entendimos que en diferentes sectores teníamos preeminencias: piedra, arena, limo, arcilla, canto rodado. Así, empezamos a trabajar por manchas en el terreno, y a cada planta le respetamos su tiempo y su característica". Antes había sido el turno del fresco y flamante "Cordisco", primer vino mendocino de este varietal originario de Abruzzo (Italia), fermentado en huevos de cemento con levaduras nativas; mientras Da Pian se preocupaba por saber cómo estaba la tostada de pan de remolacha coronada por un toque de ricota de cabra y un baño de aceite de oliva con trufas. El "Reserva Carmela", de 2014, lleva el nombre de la hija de Pablo y es particularmente perfumado. "Pensé en una mujer fina, elegante", dijo. Se trata de un 100% Malbec que duerme 12 meses en cubas de roble francés de primer uso. El ciervo ahumado, la mortadela de autor y las lonjas de lomito no duran mucho en el plato. El final es un Reserva Petit Merlot, de 2012, nacido en viñedos que los hermanos Durigutti manejan en Barrancas, Maipú. Con inesperados acentos mentolados (tal vez de ahí la razón por la cual predomina el verde en su etiqueta), fue añejado 16 meses en barrica francesa. Buen compañero del suave y magistral risotto con pollo, perejil y queso presentado por Da Pian, que coronó otra mágica noche en el singular reducto de Alberti 678. Pablo Durigutti llega hasta la mesa y dice: "Esto es pasión que llevamos todo el tiempo. En estos momentos, es cuando eso se puede transmitir: que se entienda que no se está tomando sólo una copa de vino. Lo que tienen en la mano es mucho más que un líquido de mejor o peor sabor. Detrás de una copa de vino: hay gente, hay historia, hay cultura, hay sueños".

