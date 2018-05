P U B L I C







Marisa Mansilla

Como "lo prometido es deuda", hoy nos vamos a dedicar a los personajes femeninos de los cuentos "El muerto" y "Emma Zunz" de Jorge Luis Borges, ambos publicados en su libro "El Aleph" de 1949. Desde los cuentos de la "Historia universal de la infamia" (entre los que se encontraba "Hombre de la esquina rosada" al que nos referimos en la columna del 23 de mayo, publicados en 1935) a los cuentos de "El Aleph" habían pasado 14 años. En su libro "Jorge Luis Borges - Un intelectual en el laberinto semicolonial" Norberto Galasso desarrolla minuciosamente las transformaciones sufridas por el escritor y su literatura durante esos años. Para Galasso, del Borges cercano al Yrigoyenismo con ciertas preocupaciones políticas y la búsqueda de una identidad nacional presentes en el criollismo social de su producción anterior a este libro de 1949, hubo un proceso en el que convergieron diversas circunstancias: no sólo la vida política del país sino también de su vida personal que le hicieron abandonar la anterior línea cultivada en su narrativa, distanciándose de escritores que habían sido de su amistad como Brandan Caraffa, Macedonio Fernández, Oliverio Girondo y las hermanas Norah y Haydée Lange; y afirmarse en su amistad con Adolfo Bioy Casares y las hermanas Victoria y Silvina Ocampo. Y si bien Borges cultiva por esos años una conflictiva relación sentimental con Estela Canto (a quien le dedica en 1945 su cuento "El Aleph"), y que resultaba tan desagradable a su madre por sus "ideas locas", desenfado y afiliación al Partido Comunista, comienza a cultivar también la amistad de mujeres de la alta sociedad como por ejemplo Sara "Pipina" Diehl de Moreno Hueyo, Ulrike von Kuhlmann, Beatriz Bibiloni Webster de Bullrich, Esther Zemborain de Torres Duggan; más las amigas de "Madre" como Adela y Mariana Grondona, Raquel Pueyrredón de Lastra, María González Acha de Tomkinson y otras. Galasso sostiene, consecuentemente, que la "clase dominante" local encontró finalmente en Borges al escritor que necesitaba no para abordar temas de la realidad nacional sino contenidos más eclécticos y fantásticos, funcionales al carácter semicolonial de la Argentina. La literatura fantástica y la policial, los espejos y los laberintos, el tiempo, el infinito, el sueño y el olvido, la irrealidad y los planteos metafísicos serán los nuevos tópicos de su literatura. No obstante, en su cuento "El muerto" retoma la pulseada de dos hombres que se enfrentan por el poder y los favores de una mujer "clara y desdeñosa de pelo colorado". Uno de ellos es un joven que en 1891 tenía 19 años, Benjamín Otálora. El otro es el ya maduro, fornido y contrahecho: Azevedo Bandeira, oriundo de Río Grande do Sul. Escapado Otálora de Buenos Aires a Montevideo por haber dado muerte a un hombre, comienza a trabajar para Bandeira como tropero y conoce a su mujer. Pero su ambición lo lleva más allá y quiere ocupar el lugar de Bandeira, quiere ser él el jefe de los contrabandistas, quedarse con su mujer y empieza a dormir con ella. Bandeira le tiende una trampa, monta una farsa que le permita saber hasta dónde aspira a llegar Otálora y cuando lo sabe, le dice a su mujer: "-Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos." Sus hombres, brutalmente, la arrojan sobre Otálora a quien después matan de un balazo. Esta mujer sin nombre protagonista de "El muerto" ya no es una chinita de los suburbios y del país como la Lujanera. Probablemente tenga un origen bajo pero europeo, pero las iguala el hecho de que ella también es "una cosa" que pueden intercambiar los hombres. Y el que la tiene –a ella y al mejor caballo colorado-, es el que detenta el poder y maneja los negocios sin perdón posible para quien piense en traicionarlo. "Emma Zunz", un cuento aproximadamente del año 1940, cuya historia el propio Borges reconoce que le fue dada por Cecilia Ingenieros, una bailarina hija del socialista José Ingenieros con quien también trabó una breve relación sentimental, sí tiene un personaje protagónico femenino con un nombre que además la vincula a una determinada tradición cultural. Emma es una obrera textil en la fábrica de tejidos de Tarbuch y Loewenthal que, ante la noticia de que su padre había muerto en Brasil, decide vengarse de uno de sus patrones, Aaron Loewenthal, a quien su padre culpaba como el responsable del desfalco cometido a la firma de la que ahora él era dueño y que lo había señalado a él, Emmanuel Zunz, por ese entonces un cajero, como autor del hecho condenándolo consecuentemente a perder sus bienes, separarse de su familia y sumirlas en el oprobio y la vergüenza. Emma piensa y lleva a cabo paso por paso los hechos que la llevarán a vengar esa muerte. No interrumpe sus actividades habituales con sus amigas pero se prepara para actuar como prostituta y relacionarse sexualmente con un marinero que no permanezca mucho más que esa noche en el país y que le provoque el suficiente asco como para no desear verlo nunca más. Luego, y aunque ya sea sábado se encontrará con Loewenthal y con la promesa de revelarle los nombres de aquellos que promoverán o adherirán a una huelga, aprovechará para matarlo diciéndole antes que de esa manera está vengando a su padre. Ante la policía se justificaría y salvaría de la cárcel diciendo que su patrón la había violado. La crítica argentina Josefina Ludmer en "El cuerpo del delito Un manual" analiza el personaje de Emma como la "virgen justiciera enviada por Dios" que lleva a cabo la justicia divina, ya que castiga al que roba; la justicia de su padre Emmanuel Zunz, ya que él mismo no la pudo llevar a cabo; la justicia de una mujer de su clase, una humilde obrera industrial que se levanta contra su patrón; la justicia "racial o cultural" castigando al judío que no respeta la Ley del Sabath y la justicia sexual y de género por aparentar ser la "virgen vejada", utilizando este estereotipo que le sirve asimismo para burlarse de la justicia estatal y escabullirse de la criminalidad. Beatriz Sarlo, por su parte, en "Escritos sobre literatura argentina" también destaca lo cerebral de la venganza de Emma, pero conjugado con lo emocional y el aprendizaje que hizo su cuerpo. Emma no sólo venga a su padre: se está vengando a sí misma por "la cosa horrible" que tuvo que soportar para llevar a cabo su venganza, la misma "cosa horrible" que también soportó su madre de su padre, por eso los tres tiros que dispara contra Loewenthal no sólo lo matan a él, también están matando al marinero danés y a su propio padre. De Beatriz Viterbo, protagonista de "El Aleph" nos ocuparemos en la próxima columna. Marisa Mansilla/ Taller Álgebra y Fuego - marisamansilla2000@yahoo.com.ar

Te hago el cuento:

Borges, una Colorada Infiel y una Vengativa Asesina

Por Marisa Mansilla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: