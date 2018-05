La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/may/2018 Hóckey sobre Césped:

Los Varones no pueden torcer su presente Venció 5-0 como visitante a Quilmes "D", mantuvo su invicto y no le pierde pisada al líder Universitario de La Plata "C". La Primera Damas del Campana Boat Club sigue con su sólido andar en el Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped: el pasado sábado, las chicas Celestes vencieron 5-0 como visitantes a Quilmes "D" por la octava fecha de la Zona 4 de la Primera F. De esa manera, las dirigidas por Adrián Zottola siguen invictas, ganaron seis de los siete partidos disputados y con 19 puntos se ubican como escolta del líder Universitario de La Plata "C" (llegó a 22 tras superar 4-1 a Country Mi Refugio), aunque con un encuentro menos, dado que tienen pendiente el compromiso de la quinta fecha frente a Country Mi Refugio (fue reprogramado para el 20 de junio). Los goles del triunfo Celeste fueron convertidos por María Eugenia Díaz (3), Constanza Santini y Florencia Núñez, jugadora que fue autocrítica a pesar del abultado resultado. Señaló que no quedaron conformes con la performance llevada adelante en el primer tiempo, el cual finalizó 2 a 0. De hecho, antes del segundo gol del CBC, la arquera Romina Guerrera contuvo un penal, clave en el devenir del partido, que pudo haberse complicado y mucho en ese momento. Sin embargo, la autora del quinto gol manifestó que para el tercero y el cuarto período la actitud del CBC fue otra y eso permitió aumentar la diferencia y no dejar que su rival siquiera pise su área. "El control del partido fue siempre nuestro", finalizó. Ante Quilmes "C", la formación del equipo dirigido técnicamente por Adrián Zottola fue la siguiente: Romina Guerrero (arquera); Candela Corrata, Florencia Núñez, Constanza Santina (capitana), Camila Pérez Johanneton; Sofía González, Damiana Pinto, Catalina Tapia, Camila Tenembaum; Julieta Dabusti y María Eugenia Díaz. Completaron el plantel Lucía Barczyñsky, Bárbara Brezzi, Oriana Comuzzi, Melina Dabusti, Karen Farías, Agustina Ibáñez, Agustina Mayer, Candelaria Noir y Josefina Pérez Johanneton. FECHA 8. Los restantes resultados de esta octava jornada de la 1F4 fueron: Luján Rugby Club ´´B´´ 2-0 St. Brendan´s ´´B´´; San Luis ´´B´´ 1-1 Camioneros ´´B´´; Nueva Chicago 1-1 Sociedad Alemana de Lomas de Zamora; San Fernando ´´D´´ 0-0 Deportiva Francesa; y Ferro Carril Oeste ´´C´´ 1-1 Quilmes ´´C´´. PRÓXIMA FECHA. La novena jornada se jugará el sábado 2 de junio y tendrá al Boat Club recibiendo a Ferro Carril Oeste "C", equipo que marcha en la última posición, con apenas dos empates en siete presentaciones. Los restantes partidos serán: Quilmes ´´C´´ vs. U. La Plata ´´C´´; Country Mi Refugio vs. San Fernando ´´D´´; Deportiva Francesa ´´B´´ vs. Nueva Chicago; S.A.G.L.Z. ´´B´´ vs. San Luis ´´B´;, Camioneros ´´B´´ vs. Luján R.C. ´´B´´; y St. Brendan´s ´´B´´ vs. Quilmes ´´D´´. DIVISIONES MENORES Los resultados de las divisiones menoress del Campana Boat Club ante Quilmes "D" fueron: -Intermedia: 2 a 2 (goles de Bárbara Brezzi y Romina Catardi) -Quinta División: victoria 3 a 0 (goles de Lucía Barczyñsky, Delfina Fernández Palazuelo y Fátima Tenembaum) -Sexta División: victoria 1 a 0 (María Luz Balerio Echeverría) -Séptima Division: victoria 6 a 0 (María del Pilar González -4- y Valentina Núñez -2-)



DE ÁREA A AREA. FLORENCIA NÚÑEZ, AUTORA DE UN GOL, POSA JUNTO A LA ARQUERA ROMINA GUERRERA, QUIEN TAPÓ UN PENAL CUANDO EL CBC GANABA APENAS POR 1-0. TERCER TRIPLETE En la victoria 5-0 sobre Quilmes "D", otra vez una jugadora del CBC anotó un hat-trick, el tercero del año: esta vez fue la joven atacante María Eugenia Díaz, que marcó los dos primeros goles y también el cuarto. Con estos tres tantos, "Mariu" se convierte en la máxima artillera del equipo con 6, y se ubica tercera en la tabla general, detrás de María Belén Gómez de Universitario de La Plata "C" (8) y de Josefina Di Sábato, de Luján Rugby Club (7). Los dos anteriores tripletes de esta temporada para el CBC los hicieron Catalina Tapia (el 21 de abril por la fecha 4, en la victoria ante San Luis "B") y Julieta Dabusti (el sábado 19 de mayo, por la séptima fecha contra Quilmes "C").

