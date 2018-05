NOTICIA RELACIONADA: Hóckey sobre Césped:

Nueva goleada de las chicas del Boat Club Como visitantes cayeron por 12 a 0 ante Quilmes High School La Primera Caballeros del Campana Boat Club cayó el pasado domingo por 12 a 0 ante Quilmes High School en condición de visitante, por la sexta fecha del campeonato de Primera División B2 de la Asociación de Hockey de Buenos Aires. Fue otra dura derrota para la formación Celeste, la sexta en seis presentaciones. Pero vale contextualizarlo: se trata de un equipo y una actividad del CBC que están dando sus primeros pasos en el nivel de competencia federada. Formaron parte de la delegación que viajó a Quilmes los siguientes jugadores: Alberto Aragón, Luciano Baratta, Daniel Contreras, Martín Eckstein, Diego Errecalde, Santiago Gelosi, Raul Luis, Mariano Mercuri, Elías Montero Pineda, Diego Monti, Milton Orellana, Ignacio Poggi (capitán), Omar Rodríguez, Matías Slegt (arquero), Ariel Ventura Cairo, Emiliano Verchan, y Matías Ynsaurralde. Los restantes partidos de la fecha de la Primera B2 fueron: Ferro Carril Oeste 2-2 Societá Italiana di tiro al Segno; Martín Güemes 2-0 Berazategui; Estudiantes de La Plata 2-2 MDQ Mar Del Plata; y Escuela de Fútbol Infantil de Lobos 0-0 Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes. Tras estos resultados, la tabla de posiciones tiene a Martín Güemes como único líder (con puntaje ideal y +37 de diferencia de gol); a A.A.C.F. Quilmes segundo con un partido menos (también con todos sus partidos ganados, y +28 de diferencia de gol), y a Estudiantes de La Plata tercero con 13 puntos en 6 encuentros (4 ganados, 1 empate y 1 derrota). El CBC se ubica último sobre once equipos participantes, sin puntos, y con -65 de diferencia de gol. La próxima fecha, la séptima, se jugará este domingo 3 de junio. El Boat, equipo dirigido técnicamente por el coach Adrián Zottola, recibirá en su cancha "Héctor Tallón" al Racing Club de Avellaneda. Los demás partidos serán A.A.C.F. Quilmes vs. Estudiantes de La Plata, MDQ Mar Del Plata vs. Martín Güemes, Berazategui vs. Ferrocarril Oeste, y S.I.T.A.S. vs. Quilmes High School.

SIN PODER SUMAR. LOS CHICOS DEL CAMPANA BOAT CLUB SIGUEN BUSCANDO SU PRIMER PUNTO DE LA TEMPORADA. HASTA EL MOMENTO, PERDIERON SUS SEIS PARTIDOS.

