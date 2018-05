La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/may/2018 Voley:

Giuliano Turcitu se consagró Campeón Argentino Sub 15







El jugador del Club Ciudad de Campana integró la Selección de la Federación Metropolitana que se coronó en Chaco. El vóley juvenil del Club Ciudad de Campana sigue sumando logros y conquistas. En esta oportunidad, un integrante del equipo Sub 15 del Tricolor se consagró campeón argentino: se trata del punta Giuliano Turcitu, quien fue convocado para el Seleccionado de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) que disputó y ganó el certamen realizado en la provincia de Chaco entre el 23 y 26 de mayo. Giuliano representa al CCC desde hace dos años. Inicialmente se desempeñaba como central, pero posteriormente, el entrenador Rubén Rosales lo ubicó como receptor-punta, posición que ocupa actualmente y por la que fue convocado para el Seleccionado de la FMV. Su pasión por el vóley tiene antecedentes importantes: su madre, Silvana Lorena Cianchetta, formó parte de la Selección Argentina y en la actualidad integra la Primera División del Club Náutico Zárate. La campaña del Seleccionado Metropolitano Sub 15 que integró Giuliano comenzó con victorias sobre Misiones, Entre Ríos y Río Negro, todas por 3-0. Luego cayó 3-2 ante Provincia de Buenos Aires. Así llegó a los Cuartos de Final, instancia en la que venció 3-0 a Formosa; posteriormente, en semifinales, eliminó a Chaco por 3-2; y en la definición se dio la revancha frente a Buenos Aires, partido que también se resolvió en cinco vibrantes sets, con parciales de 20-25, 25-16, 21-25, 25-11 y 15-13. El plantel de la Selección Metropolitano se completó con Manuel Vincencetti, Nicolás Herrera y Ezequiel Aragones (River Plate), Lautaro Mozzi (GEVP), Daniel Vázquez, Agustin Winer, Bruno Forte, Juan Fransico Agüero y Ramiro Gantman (Ciudad de Buenos Aires), Giuliano Cochi y Julián Troilo (Defensores de Banfield), Alejo Ceppero (ULP), Agustín Juárez y Lucca D´Alessio (Ferro Carril Oeste), Nicolás Oldani (Lomas de Zamora), Bruno Corsaro (Boca Jrs) y Sebastián Kozlovzky (Cangallo). En tanto, el entrenador fue Martín Bermejo y los asistentes, Alejandro Schneider y Alejandro Aldana.



LA COPA DEL CAMPEÓN. EL RECEPTOR PUNTA DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA, CON LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN METROPOLITANA Y EL TROFEO AL CAMPEÓN ARGENTINO. NUEVA VICTORIA EN DIVISIÓN DE HONOR Anoche, al cierre de esta edición, Ciudad de Campana derrotó 3-1 como local a Náutico Hacoaj por la novena fecha de la División de Honor. De esta manera, el Tricolor sumó su sexta victoria consecutiva y se afirma en las primeras posiciones del máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley. Ampliaremos.



Voley:

Giuliano Turcitu se consagró Campeón Argentino Sub 15

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: