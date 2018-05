El jugador del Club Ciudad de Campana integró la Selección de la Federación Metropolitana que se coronó en Chaco. El vóley juvenil del Club Ciudad de Campana sigue sumando logros y conquistas. En esta oportunidad, un integrante del equipo Sub 15 del Tricolor se consagró campeón argentino: se trata del punta Giuliano Turcitu, quien fue convocado para el Seleccionado de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) que disputó y ganó el certamen realizado en la provincia de Chaco entre el 23 y 26 de mayo. Giuliano representa al CCC desde hace dos años. Inicialmente se desempeñaba como central, pero posteriormente, el entrenador Rubén Rosales lo ubicó como receptor-punta, posición que ocupa actualmente y por la que fue convocado para el Seleccionado de la FMV. Su pasión por el vóley tiene antecedentes importantes: su madre, Silvana Lorena Cianchetta, formó parte de la Selección Argentina y en la actualidad integra la Primera División del Club Náutico Zárate. La campaña del Seleccionado Metropolitano Sub 15 que integró Giuliano comenzó con victorias sobre Misiones, Entre Ríos y Río Negro, todas por 3-0. Luego cayó 3-2 ante Provincia de Buenos Aires. Así llegó a los Cuartos de Final, instancia en la que venció 3-0 a Formosa; posteriormente, en semifinales, eliminó a Chaco por 3-2; y en la definición se dio la revancha frente a Buenos Aires, partido que también se resolvió en cinco vibrantes sets, con parciales de 20-25, 25-16, 21-25, 25-11 y 15-13. El plantel de la Selección Metropolitano se completó con Manuel Vincencetti, Nicolás Herrera y Ezequiel Aragones (River Plate), Lautaro Mozzi (GEVP), Daniel Vázquez, Agustin Winer, Bruno Forte, Juan Fransico Agüero y Ramiro Gantman (Ciudad de Buenos Aires), Giuliano Cochi y Julián Troilo (Defensores de Banfield), Alejo Ceppero (ULP), Agustín Juárez y Lucca D´Alessio (Ferro Carril Oeste), Nicolás Oldani (Lomas de Zamora), Bruno Corsaro (Boca Jrs) y Sebastián Kozlovzky (Cangallo). En tanto, el entrenador fue Martín Bermejo y los asistentes, Alejandro Schneider y Alejandro Aldana.



LA COPA DEL CAMPEÓN. EL RECEPTOR PUNTA DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA, CON LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN METROPOLITANA Y EL TROFEO AL CAMPEÓN ARGENTINO. NUEVA VICTORIA EN DIVISIÓN DE HONOR Anoche, al cierre de esta edición, Ciudad de Campana derrotó 3-1 como local a Náutico Hacoaj por la novena fecha de la División de Honor. De esta manera, el Tricolor sumó su sexta victoria consecutiva y se afirma en las primeras posiciones del máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley. Ampliaremos.



Voley:

Giuliano Turcitu se consagró Campeón Argentino Sub 15

