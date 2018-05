Con tres goles de Lionel Messi y otro de Sergio Agüero se impuso por 4 a 0. Esta noche viajará rumbo a Barcelona. Después del Himno Nacional, que contó con el tradicional coro que bajó desde las tribunas de La Bombonera, todo el estadio vibró al ritmo de un cántico con mucho de reconocimiento y otro tanto de una realista esperanza: "Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar" se escuchó bien fuerte desde los cuatro costados. Y el astro argentino respondió a ese cariño con tres de los cuatro goles que Argentina le marcó ayer a la Selección de Haití en el último partido del combinado nacional en suelo argentino antes del Mundial de Rusia. Ante un rival que no fue tal, que sólo ofició de partenaire y que prácticamente no cruzó la mitad de la cancha, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se puso en ventaja a los 16 minutos, a través de un penal convertido por Messi tras una falta recibida por Giovanni Lo Celso. Sin embargo, en ese primer tiempo, Argentina no pudo plasmar en el marcador su superioridad. Por eso, debió esperar al complemento para aumentar las cifras de la victoria. A los 12, Messi arremetió dentro del área un rebote que dio el arquero visitante tras un cabezazo de Lo Celso; y a los 20, tras un buen desborde de Cristian Pavón, "La Pulga" definió sin inconvenientes. El último tanto del encuentro fue marcado por Sergio "Kun" Agüero a los 23 minutos de ese segundo tiempo. Para este amistoso, Sampaoli se decidió por los siguientes once titulares: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Manuel Lanzini, Javier Mascherano, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Luego ingresaron Marcos Rojo (por Fazio), Marcos Acuña (por Tagliafico), Maximiliano Meza (por Lanzini), Ever Banega (por Lo Celso), Cristian Pavón (por Di María) y Sergio Agüero (por Higuaín). De esta manera, los jugadores que no vieron acción en este compromiso fueron: Franco Armani, Nahuel Guzmán, Gabriel Mercado, Cristian Ansaldi, Lucas Biglia y Paulo Dybala. Ahora, la Selección Argentina se preparará para viajar esta noche rumbo a Barcelona (España), donde llevará adelante una semana de concentración antes del amistoso pautado para el 9 de junio frente a Israel en Jerusalem, última parada del equipo nacional antes del desembarco en Rusia, donde el sábado 16 de junio debutará frente a Islandia en la Copa del Mundo 2018.

CRACK AGRADECIDO. MESSI VA EN BUSCA DEL ABRAZO CON CRISTIAN PAVÓN, QUIEN LO ASISTIÓ EN EL TERCER GOL DEL COMBINADO NACIONAL.



Camino al Mundial:

Argentina goleó a Haití en su despedida del país

