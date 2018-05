Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 30/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 30/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

OTRA VEZ EN ALZA: El dólar escaló ayer 22 centavos, a $25,47.- TARIFAS; PELEA VOTO A VOTO: el Gobierno logró restarle este martes un voto al proyecto de la oposición para limitar aumentos.- SANCIONES A METRODELEGADOS: Metrovías anunció que envió telegramas de despido para tres metrodelegados.- ¿EJERCITO A LAS CALLES?: Mauricio Macri propuso este martes dotar a las Fuerzas Armadas de un nuevo rol para que colaboren con otras áreas del Estado.- ABORTO; POLÉMICA EXPOSICIÓN: se llevó a cabo en el Congreso una nueva jornada del debate sobre la legalización del aborto.- TARIFAS: PELEA VOTO A VOTO En la previa de la sesión del Senado por las tarifas, el Gobierno logró restarle este martes un voto al proyecto de la oposición para limitar aumentos, pero el bloque Justicialista ratificó que avanzará hacia la aprobación de la iniciativa. Mientras el bloque que preside Miguel Pichetto se reunía en el segundo piso del Senado, el presidente Mauricio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibieron en Casa Rosada a senadores del Interbloque Federal que encabeza Juan Carlos Romero. En ese encuentro, el oficialismo logró dar vuelta el voto del neuquino Guillermo Pereyra, que se contaba entre los senadores que votarían a favor del proyecto de la oposición. Sin embargo, finalmente lo hará en contra y acompañará la iniciativa del oficialismo. SANCIONES A METRODELEGADOS La empresa Metrovías anunció este martes que envió telegramas de despido para tres metrodelegados, dos de ellos integrantes de la Comisión Directiva de la AGTSyP, a raíz de las medidas de fuerza en el subte, mientras que elevó a 171 el número de trabajadores suspendidos. Pocos minutos antes de que se iniciara una nueva protesta de la AGTSyP, que consiste en la liberación de molinetes en la Línea C de 17:00 a 20:00, Metrovías informó que "la persistencia de este tipo de situaciones ha motivado el agravamiento de algunas de las sanciones aplicadas, por lo cual se notificaron tres despidos con justa causa". Se trata de un delegado gremial y a dos miembros de la Comisión Directiva de AGTSyP, de los cuales no brindó nombres, "por haber cometido agresiones e incidentes durante la apertura de molinetes el jueves pasado en la Línea H". ¿EJERCITO A LAS CALLES? El presidente Mauricio Macri propuso este martes dotar a las Fuerzas Armadas de un nuevo rol para que colaboren con otras áreas del Estado y presten "apoyo" a las fuerzas de seguridad para "cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales". "Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en colaboración con otras áreas del Estado, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales", afirmó Macri durante un discurso que ofreció desde el Colegio Militar de la Nación. ABORTO: POLÉMICA EXPOSICIÓN Este martes se llevó a cabo en el Congreso una nueva jornada del debate sobre la legalización del aborto, que contó con la controvertida exposición de Mariela Rodríguez Varela, famosa militante contra el aborto más conocida como la ‘Loca del bebito’. La profesora se manifestó en contra de la iniciativa, y hasta cuestionó el aborto para casos de violación, situación que no está en debate. Incluso, expuso fotos de una nena de 12 años que fue madre producto de una violación y defendió el parto. OTRA VEZ EN ALZA El dólar escaló ayer 22 centavos, a $25,47, ante una firme demanda de divisas impulsada por los resultados negativos en los mercados de referencia y la altura del mes. Según un promedio realizado por el Banco Central, la moneda norteamericana cotizó a $24,50 para la punta compradora y a $25,47 para la vendedora. Al anotar la cuarta suba consecutiva, el tipo de cambio se acercó nuevamente al máximo histórico de $25,51 del 14 de mayo último.



