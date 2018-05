Breves Deportivas

#RG2018; MÁS VICTORIAS: Con los triunfos de Del Potro, Pella y Zeballos, siete argentinos avanzaron a la próxima instancia.- #RG2018: SEGUNDA RONDA: En la segunda ronda de Roland Garros tres tenistas argentinos verán acción.- JUEGOS ODESUR: la delegación argentina totalizaba ayer 43 medallas: 12 de oro, 16 de plata y 15 de bronce.- NBA; FINAL REPETIDA: Por cuarto año consecutivo se disputarán los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers en la final.- HANDBALL; SIMONET EN LA CIMA: Diego Simonet hizo historia para el handball argentino.- JUEGOS ODESUR En la continuidad de los Juegos Odesur "Cochabamba 2018", la delegación argentina totalizaba ayer 43 medallas: 12 de oro, 16 de plata y 15 de bronce. De esa manera, se encontraba en la tercera posición del medallero, por detrás de Colombia (58: 21-17-20) y Brasil (51: 18-14-19) Entre las últimas preseas doradas obtenidas por Argentina (además de las logradas en Remo; ver aparte), se destacan la conseguida por la gimnasta Martina Dominici, ganadora del All Around femenino y la conquistada por el judoca Luis Vega en la categoría hasta 81kg. NBA: FINAL REPETIDA Por cuarto año consecutivo, la final de la NBA la disputarán los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers. Los vigentes campeones derrotaron en siete juegos a los Houston Rockets para conquistar la Conferencia Oeste, mientras que los Cavaliers también necesitaron de siete partidos para eliminar a los Boston Celtics en el Este. El emblema de Cleveland, el alero LeBron James, estará disputando su octava final consecutiva: 2011-14 con los Miami Heat y 2015-18 con los Cavalieres. HANDBALL: SIMONET EN LA CIMA Diego Simonet hizo historia para el handball argentino: no sólo se consagró campeón de Europa con el Montpellier de Francia, sino que además resultó elegido como el Jugador Más Valioso del Final Four que se disputó en Colonia (Alemania). El armador, figura de la Selección Argentina, se recupera así de la mejor manera tras una lesión en la rodilla que le produjo un duro golpe en su carrera: bajarse de los Juegos Olímpicos 2016. #RG2018: MÁS VICTORIAS Con los triunfos de Juan Martín Del Potro, Guido Pella y Horacio Zeballos de ayer, los siete argentinos que disputaron la primera ronda de Roland Garros avanzaron a la próxima instancia. En ese sentido, sólo resta que Leonardo Mayer complete su partido ante el francés Julien Benneteau para saber si el tenis nacional sella un arranque perfecto en el segundo Grand Slam del año. Lo ocurrido ayer: -Juan Martín Del Potro venció 1-6, 6-1, 6-2 y 6-4 al francés Nicolas Mahut y en segunda ronda espera por el ganador de Mayer y Benneteau. -Guido Pella completó sin problemas su juego ante el portugués Joao Sousa, a quien superó 6-2, 6-3 y 6-4. Ahora enfrentará al Nº1 del mundo, Rafael Nadal. -Horacio Zeballos necesitó de cuatro sets para deshacerse del japonés Yuichi Sugita, a quien derrotó 6-4, 6-7, 6-4 y 6-2. -Leonardo Mayer suspendió su encuentro ante el francés Julien Benneteau cuando ganaba 6-2 y 4-3. El juego se completará hoy y definirá el rival de Del Potro en segunda ronda. #RG2018: SEGUNDA RONDA Hoy se pondrá en marcha la segunda ronda de Roland Garros y tres tenistas argentinos verán acción en busca del tercer turno del certamen que se juega en París: Federico Delbonis enfrenta al español Pablo Carreño Busta; Guido Andreozzi se mide con el español Fernando Verdasco; y Marco Trungelliti juega frente al italiano Marco Cecchinato



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: