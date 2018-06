El SAME ya tiene las ambulancias para comenzar a operar en nuestra ciudad

El intendente Abella estuvo al frente de la presentación de los tres nuevos móviles, totalmente equipados con tecnología de punta para asistir a cualquier vecino ante una emergencia. El intendente Sebastián Abella presentó ayer tres nuevas ambulancias de alta complejidad que formarán parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias Provincia (SAME) que comenzará a funcionar en Campana. Junto al coordinador General del SAME Provincia, Federico Pupillo –con quien firmó un comodato- el jefe comunal agradeció a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal la implementación de este sistema en la ciudad "porque permitirá reforzar el sistema de salud local" También señaló que "para la gestión es un desafío muy grande pero que concretamos con mucha alegría porque permitirá brindar a los vecinos un mejor servicio". Respecto a su implementación, Abella señaló que se están ultimando detalles para que funcione en el corto plazo y se está terminando de definir el trabajo en conjunto que realizará con los Bomberos Voluntarios de la ciudad. Por su parte, Pupillo destacó el gran trabajo realizado en conjunto con el Municipio, al tiempo que sostuvo que el SAME llegó a la cuidad a complementar el servicio local de salud. Asimismo, resaltó que "las ambulancias cuentan con un desfibrilador de última tecnología y con equipamiento médico para cada una de las prácticas necesarias ante cualquier caso de emergencia". En tanto que, la directora de Desarrollo Estratégico, Cecilia Bernatzky, el objetivo de la llegada del SAME es trabajar de manera articulada con Bomberos y mejorar el sistema de pre-hospitalización de emergencias médicas, tanto el código rojo, como atención de pacientes traumatizados por accidentes en vía publica. Y la directora de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi, se mostró muy conforme con el trabajo de bomberos y dijo que "de manera mancomunada, el SAME permitirá que, ante una emergencia, un médico asista a las víctimas".

LAS TRES AMBULANCIAS DEL SAME CAMPANA, AYER EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.





ABELLA FIRMÓ AYER EL COMODATO





