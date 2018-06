La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/may/2018 El justicialismo respaldó las denuncias de Soledad Calle, quien anunció que las llevará ante la Justicia







En una conferencia de prensa que fue acompañada por un amplio espectro de dirigentes del peronismo local, la concejal repitió sus acusaciones de administración "discrecional" de recursos y falta de mecanismos de transparencia contra el Gobierno municipal. Adelantó que iniciará acciones legales con el objetivo de que investigue "si existen delitos". Y habló de "operación mediática" montada por la gestión local alrededor del hecho sufrido con su vehículo el fin de semana. Un amplio arco del justicialismo local respaldó este miércoles las denuncias de irregularidades en la administración municipal realizadas durante el debate de la Rendición de Cuentas 2017 por el bloque del PJ-Unidad Ciudadana. Liderada por Soledad Calle, su presidenta, la bancada brindó una conferencia de prensa donde reiteró todas sus acusaciones y anunció que las llevará a las Justicia con el apoyo de legisladores porteños y diputados nacionales aliados. Calle y los demás concejales del bloque estuvieron acompañados por una significativa cantidad de referentes del peronismo campanense. Destacaba la presencia de Abel Furlán, diputado nacional y secretario general de la UOM Campana y la CGT Regional. También se encontraba el líder de las 62 Organizaciones, Oscar Villarreal, y el presidente del PJ Campana, Oscar Trujillo. La conferencia sirvió para que Calle realice un resumen de las denuncias que había efectuado el jueves pasado, cuando el HCD debatió la contabilidad municipal 2017. La edil volvió a hablar de una administración de recursos "totalmente discrecional" de parte del Gobierno del intendente Abella, al permitir la "asignación de obra pública por más de 800 millones de pesos en adjudicaciones directas", por lo que llevaría dos años y medio de gestión "sin realizar procesos licitatorios"; y le apuntó nuevamente a Sergio Costantino, "el cuñado del intendente Abella y el jefe político de la mayoría de los funcionarios públicos del macrismo de otras ciudades" que trabajan en Campana, por estar relacionado a la empresa contratista Prisma Construcciones S.R.L., que fue beneficiada -indicó- con el "57% de las obras del Fondo Educativo, lo que representa 31 millones de pesos hasta el 2017". En lo que respecta a las obras públicas, cuestionó asimismo que las empresas que participan de su repartición sean "foráneas", que "a todas se les da un anticipo del 20%" para facilitarles el comienzo de los trabajos y que "siempre hay ampliaciones del presupuesto original" aprobadas tanto por la Secretaría de Planeamiento como por la Dirección de Infraestructura Escolar. "¿Por qué el secretario de Planeamiento (Sergio Agostinelli) siempre se equivoca?", se preguntó Calle. También denunció el desvío de dinero del Fondo Educativo (que son recursos afectados) para su ejecución en acciones que "no se corresponden estrictamente a lo educativo". Así señaló que se gastaron 54 mil pesos "en un desayuno para tres personas"; 177 mil en "ambientación de eventos"; 461 mil "en alquiler de gacebos e inflables"; y que 17.500 cobró una persona "por animar un evento tres horas". Responsabilizó por el uso del Fondo Educativo a la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz. Calle expresó que la primera "exigencia" que hace su bloque es "dirigida al Tribunal de Cuentas, porque es el órgano de control por naturaleza de la administración pública y de los municipios, y quien tiene que poner fin a esta posibilidad ilimitada que tuvo el gobierno de decidir a quién le entrega la obra pública". Sin embargo, anunció que el equipo de concejales del PJ-UC está "trabajando articuladamente" con legisladores porteños (mencionó a Paula Penacca) "que ya denunciaron a la empresa Prisma en la ciudad también por contrataciones directas de Sergio Costantino", hasta el año pasado funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "En ese marco, con el patrocinio legal del diputado nacional y abogado penalista Rodolfo Tailhade, vamos a estar haciendo la presentación judicial en los próximos días, poniendo a disposición de la Justicia todos estos elementos para que se investigue si existen delitos y se tomen cartas en el asunto", adelantó Calle. "Estamos hablando de cuidar los recursos de todos, cómo cada vecino lo hace en su hogar y cómo cada funcionario lo hace con sus sueldos", remarcó. Y descartó, al menos "por ahora" y pese a la gravedad de las acusaciones formuladas, solicitar la interpelación del intendente Abella por el Concejo Deliberante. "OPERACIÓN MEDIÁTICA" La concejal Calle criticó al Gobierno municipal por considerar que elige no dar explicaciones sobre las denuncias de su bloque para, en cambio, montar lo que denominó una "operación mediática" alrededor de lo sucedido con su auto en la puerta de su casa el sábado pasado, cuando lo descubrió por la mañana con dos cubiertas pinchadas. Calle aseguró que fue el Gobierno el que instaló el tema en los medios "con la clara intención de deslegitimar al interlocutor", ya que ella había preferido en principio reservarlo para su esfera privada. "En este caso (la interlocutora) me tocó ser a mí, pero son todas las fuerzas políticas que conforman la oposición", dijo, en alusión a los cuestiona-mientos que también hicieron en el recinto el último jueves las bancadas del Frente Renovador y de la UV Calixto Dellepiane APOYO INCONDICIONAL Furlán y Villarreal, dos de los principales referentes del peronismo regional, apoyaron a Calle y le pidieron al gobierno no ponerse "nervioso" por ver a la oposición cumpliendo su rol. El líder de la CGT Regional criticó al Gobierno por la postura adoptada ante las denuncias del bloque PJ-UC: "No sé por qué el intendente Abella se tiene que enojar, porque él ha cumplido el rol opositor en algún momento, y cuando lo ha hecho tuvo planteos muy similares y muchos más agresivos inclusive con la anterior gestión. Y ha tenido esas críticas aun cuando la anterior gestión sí llevaba adelante procesos licitatorios". Asimismo, expresó su "solidaridad" con la concejal ante el episodio vivido el sábado. "Nos parece que son prácticas que los argentinos debemos dejar de lado para siempre", afirmó. En consonancia, Villarreal aseguró que su organización repudia "cualquier intento intimidatorio que se lleve a cabo ya sea con la compañera o con cualquier concejal de otro espacio", al entender que se trata de métodos "del pasado y que los que están a cargo de nuestra sociedad deberían dar garantías de que no pasen". Por otra parte, lamentó que la obra pública de Campana no esté siendo dirigida hacia empresas locales, como expuso Calle, al considerar que se lesiona así el interés de los vecinos de Campana, que ven reducidas sus chances de acceder a puestos de trabajo. Al respecto, solicitó la plena implementación de la ordenanza que garantiza que los trabajos que se efectúen en la ciudad se hagan con mayoría de mano de obra local.

