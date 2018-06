La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/may/2018 Beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas por invalidez deberán reempadronarse







Podrán hacerlo hasta el 28 de junio. Tendrán que acercarse a la Dirección de Discapacidad de 8 a 13 los días lunes, jueves y viernes. Los beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas por invalidez deberán reempadronarse, informaron desde la Dirección de Discapacidad del Municipio. Para ello, tendrán que acercarse a 25 de Mayo 1117 los días lunes, jueves y viernes de 8 a 13. Al momento de reempadronarse deberán presentar fotocopia de DNI con domicilio actual y último recibo de sueldo. Además, habrá que informar una dirección de correo electrónico y número de teléfono. En caso que el beneficiario tenga apoderado, este tendrá que presentar el certificado de supervivencia. Según detallaron desde la Agencia Nacional de Discapacidad, este reempadronamiento no implica ni modificación ni suspensión en el pago de las pensiones.



Beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas por invalidez deberán reempadronarse

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: