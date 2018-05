Partió anoche desde Ezeiza. La Selección se concentrará durante una semana en las instalaciones del Barsa antes del amistoso frente a Israel del próximo 9 de junio. La Selección Argentina partió anoche rumbo a España para desarrollar en las instalaciones del FC Barcelona una semana de concentración en la previa al amistoso que disputará el sábado 9 de junio frente a Israel. Según informó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), está previsto que la delegación nacional arribe hoy a las 15 horas a Cataluña y que a partir de las 19.30 realice el primer entrenamiento en suelo español. En tanto, para mañana viernes está planificado un doble turno. El equipo que conduce Jorge Sampaoli entrenará en Barcelona hasta el 8 de junio inclusive. Esa tarde, después del entrenamiento matutino y el posterior almuerzo, el plantel viajará rumbo a Jerusalem donde disputará el amistoso frente a Israel. SIN CANDIDATURA Consultado respecto a las declaraciones de Lionel Messi, quien postuló a Brasil, Alemania y España como los principales candidatos a ganar el Mundial de Rusia 2018, el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, señaló: "Las selecciones candidatas son las que ya están conformadas. Nosotros estamos en ese proceso". Luego, el director técnico oriundo de Casilda agregó: "Nos estamos transformando en un equipo. Hay jugadores nuevos y jóvenes que no tienen la experiencia de Selección. Hay que ensamblar todo eso para llegar bien". Por último, el entrenador hizo también un balance de la goleada ante Haití en La Bombonera: "Me fui contento con el rendimiento de todos. El partido sirvió para el aspecto de dominio y control. Desde el juego fue bastante positivo y lo otro se verá contra un equipo más exigente como es Israel".

VISITA PRESIDENCIA. AYER, ANTES DE PARTIR RUMBO A ESPAÑA, LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN RECIBIERON LA VISITA DEL PRESIDENTE MAURICIO MACRI. AMISTOSOS INTERNACIONALES Con goles de Cueva y Farfan, la Selección de Perú derrotó 2-0 a Escocia en el marco de su preparación para el Mundial de Rusia 2018. El equipo que dirige Ricardo Gareca integrará el Grupo C junto a Australia, Dinamarca y Francia. Por su parte, Rusia cayó 1-0 frente a Austria y llegó a seis partidos sin victorias. El Seleccionado anfitrión del Mundial jugará en el Grupo A con Uruguay, Arabia Saudita y Egipto, que confirmó a Mohamed Salah entre sus 23 convocados a pesar de la lesión que sufrió en la final de la Champions League. En tanto, Panamá igualó sin goles como local frente a Irlanda del Norte en la despedida de su país con rumbo a la Copa del Mundo. La Selección centroamericana forma parte del Grupo G junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez.

Camino al Mundial:

Argentina viajó a Barcelona

