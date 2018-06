En el inicio de la novena fecha, el Tricolor se impuso 3-1 como local con parciales de 25-22, 19-25, 25-19 y 25-22.

Después de haber postergado el encuentro frente a River Plate de la octava fecha y tras un descanso del que gozaron los jugadores de cara a la parte más intensa de la temporada, Ciudad de Campana venció el martes por la noche a Bella Vista en el arranque de la novena jornada de la División de Honor, máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV).

La victoria Tricolor fue por 3-1 con parciales de 25-22, 19-25, 25-19 y 25-22. De esta manera, el equipo dirigido por Miguel Mudir alcanzó su sexto triunfo consecutivo y con registro de 6-2 acumula 19 unidades y se ubicó momentáneamente en la segunda posición del campeonato que lidera la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con 21.

Ante Náutico Hacoaj, el CCC presentó su habitual formación titular, con Alejandro Araya como armador; Facundo Funes y Mauricio Viller en las puntas; Lucas Gregoret como opuesto; Iván Postemsky y Maximiliano Scarpin como centrales; y Michele Verasio como líbero. En tanto, desde el banco ingresó Federico Leone.

Si bien perdió intensidad en el segundo set, Ciudad de Campana mostró a lo largo de los cuatro parciales un mayor volumen de juego, sustentado en otra muy buena producción de Verasio, clave para la distribución de Araya y también para trabajar el contrataque.

En la continuidad de esta octava fecha, anoche jugaban: San Lorenzo vs Universidad de Buenos Aires; UAI vs Estudiantes (LP) y Estudiantil Porteño vs Ferro Carril Oeste. Mientras que hoy se enfrentaran Municipalidad de Lomas de Zamora y Bella Vista.

En tanto, por la realización de los Juegos Odesur, tres encuentros de esta fecha fueron postergados: Boca Juniors vs Vélez Sarsfield; Ciudad de Buenos Aires vs Club Italiano; y UNLaM vs River Plate.

El próximo compromiso de Ciudad de Campana será el sábado, cuando enfrente como visitante a Bella Vista por la 10ª fecha de esta División de Honor.