La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/may/2018 Remo de Travesía:

Finalizaron segundos en la categoría M-40 y quedaron octavos sobre 138 botes participantes en la General. Los remeros del Campana Boat Club Gustavo Bragán y Josué Viera Veneziani finalizaron en la octava ubicación en la regata de remo de travesía "Copa Miguel Estevez" que organiza anualmente el Buenos Aires Rowing Club de la ciudad de Tigre. La competencia fue fiscalizada por los árbitros de la Comisión de la Regata Internacional del Tigre. La dupla celeste, completada por el santafesino y representante del Paraná Rowing Club, Nicolás Tropea, registró un tiempo final de 1h47m02seg para un recorrido que fue de aproximadamente 20 kilómetros. Con esta performance, finalizaron segundos en la categoría M-40, y octavos sobre 138 botes participantes. Los números fríos indican una muy buena regata, pero dados los resultados que ambos atletas han sabido conseguir en el pasado y el nivel y la experiencia de ambos, se justifica que no hayan terminado conformes con el resultado. El ganador de la "Copa Miguel Estevez" fue, una vez más, el poderoso trío del Club de Regatas América conformado por Jorge Enriquez, Mauricio Leguizamón y Pablo Pasman, quienes cruzaron la meta tras 1h41m37seg. El podio lo completaron Gastón Goñi Canosa, Ezequiel Fronzín y Marco Rottari, del Club de Regatas La Marina, con 1h42m17s, y los representantes del club organizador, Peter Dickson, Francisco Schoo e Iñaki Erramouspe, con 1h42m44s. Quien también fue parte de la regata y consiguió un excelente resultado fue el campanense Norberto Canteros, quien en esta modalidad representa al Club de Regatas América de Tigre. Canteros finalizó quinto en la clasificación general y su bote, que integró junto a Adrián Mangiante del Club de Remeros Escandinavos y Gustavo Pérez, del América, fue el ganador de la categoría M-40 con un tiempo de 1h44m25seg. El octavo puesto conseguido por Bragán y Veneziani le dio al Campana Boat Club 14 nuevos puntos para el campeonato anual por equipos. En el caso del CBC, la competencia es contra sí mismo, consistente en ir superándose año a año en cantidad de puntos y en el ranking final de instituciones, dado que no puede aspirar a los primeros puestos en este contexto en el que rara vez participa más de un bote del club en la misma regata. La próxima jornada del campeonato de Remo de Travesía de la Asociación Argentina de Remo se llevará a cabo el domingo 10 de junio: será la tradicional regata "Copa Edward" del Tigre Boat Club. Esta será nuevamente en botes de paseo doble par con timonel, sobre una distancia de 24 kilómetros. "El Pela" Bragán ya ha confirmado su presencia, aunque todavía no está asegurada la tripulación que lo acompañará.

GUSTAVO BRAGÁN Y JOSÉ VIERA VENEZIANI COMPARTIERON BOTE CON NICOLÁS TROPEA, DEL PARANA ROWING CLUB.



