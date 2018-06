La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/may/2018 Semanario del Pescador:

Atípica temporada de pejerreyes

Por Luis María Bruno







Sin ninguna duda insisto que esta temporada de pejerrey que estamos viviendo es completamente atípica, finalizamos ya casi prácticamente mayo y el pejerrey no se deja ver por lo menos como debiera en la zona del Guazú y el Bravo. En esta últimas semanas al pejerrey se lo comenzó a pescar por la zona de las Islas Juncal y Juncalito en el Río de la Plata y por la zona de Punta Gorda, Puerto de nueva Palmira y los 33 Orientales en el río Uruguay donde promedio se están dando unos 18 a 20 pejerreyes por caña, los que promedian de los 400 a los 800 gramos. De todas maneras y con el afán de realizar un relevamiento por el Guazú y el Bravo es que salimos por la mañana y después de recorrer los 25 kilómetros que nos separan entre el peaje Zárate Brazo Largo y el segundo puente sobre el Guazú llegamos a la guardería del camping recreo Keidel, salimos entonces aguas abajo del Guazú para fondearnos en las inmediaciones de los muelles del pantano antes del Doradito. Una vez con todos los equipos pejerreyeros armados y encarnados nos largamos al garete a unos cuatro metros de los juncales y peinándolos con nuestras líneas, por afuera tres embarcaciones más nos copiaban el garete pero en mayor profundidad, el agua se encontraba bastante turbia y con una gran bajante de camalotes. De esta manera nuestro garete se prolongó hasta la boca misma del Doradito sin registrar pique alguno y viendo que las otras embarcaciones río afuera corrieron con la misma suerte decidí bajar hasta la boya 167, donde emprendimos otro garete en busca de los ansiados pejerreyes, pero otra vez las respuestas fueron nulas, por lo que como última opción navegamos hasta el juncal largo del Bravo frente al Alférez Nelson Page. Reacondicionamos las líneas y renovamos las carnadas para llegar con un largo y lento garete hasta las inmediaciones del Gutiérrez lamentablemente corriendo la misma suerte Cero Pique, de esta manera y promediando la media mañana con respuestas nulas de pejerreyes no sólo por nuestra parte sino también de las embarcaciones que iban por delante y por detrás nuestro, decidí emprender el regreso hasta la boya 167 en busca de la variada de temporada. Fondeados en una profundidad de unos cuatro metros y teniendo a tiro de caña un veril en donde la profundidad se iba a los doce metros comenzamos con el amigo y colaborador Gustavo Sandoval a realizar los primeros intentos a la variada, los que realizando encarnes con pulpitos de lombrices no se hicieron esperar, dándonos respuestas de excelentes bagres blancos, pati y bagres amarillos con ocasionales capturas de armados y un par de rayas chicas. En nuestro programa de TV Nº 725 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página web www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar



Ejemplares de pati como este de muy buen porte en estos momentos en le Guazú



