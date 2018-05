PINEDO, ENOJADO: advirtió que "cuando era chico, interferir en las comunicaciones era un delito", luego de que se viralizara en Twitter una conversación suya con Frigerio. SI ELLA LO DICE: La gobernadora de Buenos Aires afirmó que el presidente Mauricio Macri irá por su reelección.- EN LAS CALLES NO: El ministro de Defensa aseguró que "no hay posibilidad de que las Fuerzas Armadas" actúen en "represión interna".- DONACIÓN DE ÓRGANOS: El Senado aprobó y giró a Diputados un proyecto que transforma en donantes a todos los ciudadanos.- EMERGENCIA AGROPECUARIA: el Gobierno oficializó la declaración de emergencia agropecuaria para la provincia de Santa Fe.- SI ELLA LO DICE La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó este miércoles que el presidente Mauricio Macri irá por su reelección y ella trabajará para que "así sea", al volver a descartar una posible candidatura nacional suya. "Macri va a reelegir y todos vamos a trabajar para que así sea. Tiene una tarea pendiente", señaló Vidal al ser consultada sobre la posibilidad de competir por la Presidencia el año que viene. EN LAS CALLES NO El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró este miércoles que "no hay posibilidad de que las Fuerzas Armadas" actúen en "represión interna", luego de la polémica que generó el anuncio del presidente Mauricio Macri respecto de las nuevas atribuciones que buscará otorgarles a los militares en operaciones de seguridad interior. "No hay ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en ningún tipo de represión interna ni ninguna participación en el control de los espacios internos ni actuar en materia de seguridad", aseguró Aguad en declaraciones radiales. DONACIÓN DE ÓRGANOS El Senado aprobó este miércoles por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece que todos los ciudadanos mayores de edad serán donantes a menos que manifiesten su voluntad de no serlo. En el marco del Día Nacional de la Donación de órganos, la llamada "Ley Justina", en homenaje a la niña de 12 años que falleció el año pasado por no recibir un trasplante de corazón a tiempo, fue aprobada con 68 votos y enviada a la Cámara baja para su sanción definitiva. "A través de esta ley estamos avanzando en acciones directas y eficaces para procurar la agilización y simplificación de muchos de los conceptos que hoy tiene la regulación", afirmó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Mario Fiad (Cambiemos). EMERGENCIA AGROPECUARIA El Gobierno oficializó este miércoles la declaración de emergencia agropecuaria para departamentos de la provincia de Santa Fe por la "intensa sequía" que afecta a las explotaciones. La medida tendrá vigencia entre el 1 de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018, dice la Resolución 124/2018 publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Diversos productores tendrán beneficios fiscales. PINEDO, ENOJADO El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, advirtió este miércoles que "cuando era chico, interferir en las comunicaciones era un delito", luego de que se viralizara en Twitter una conversación suya con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la que hablaban de "mandar al frente" al justicialista Miguel Pichetto. Mientras se debatía el proyecto sobre tarifas, alguien desde un palco del recinto fotografió el teléfono de Pinedo en momentos en que mantenía una conversación por chat con Frigerio, en el que el ministro le aconsejaba "mandar al frente a Pichetto como autor" del proyecto alternativo que presentó Cambiemos. Al enterarse de la filtración, Pinedo tomó la palabra en el recinto y expresó: "Cuando yo era chico, interferir en las comunicaciones o violar la correspondencia era un delito".



Breves: Noticias de Actualidad

