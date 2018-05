Breves Deportivas

Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 31/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 31/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Camino al Mundial:

JUEGOS ODESUR: Argentina cayó al quinto lugar del medallero de los Juegos Sudamericanos "Cochabamba 2018".- PRIMERA C: se definieron los finalistas del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana.- PRIMERA D: se completaron las semifinales del Reducido de la Primera D.- #RG2018; SE CORTÓ LA RACHA: el tenis argentino sufrió cuatro derrotas y ningún triunfo.- NBA; ARRANCA LA FINAL: el vigente campeón, Golden State Warriors, recibirá a Cleveland Cavaliers.- PRIMERA C: JOTA JOTA Y EL MATE Ayer se definieron los finalistas del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. Justo José de Urquiza sorprendió 2-0 como visitante a Central Córdoba de Rosario y de esa manera revirtió la serie que había comenzado con derrota 2-1 como local. En tanto, Argentino de Quilmes venció 2-1 a Luján y como en la ida había ganado 1-0 el equipo de la Basílica, la definición se estiró hasta los penales, donde el Mate se impuso por 5 a 4. De esta manera, J.J. Urquiza y Argentino (Q) jugarán la final por el ascenso en una serie a partido y revancha, sin ventaja deportiva y con definición por penales en caso de igualdad. PRIMERA D: ATLAS Y LAMA En tanto, ayer también se completaron las semifinales del Reducido de la Primera D y serán Atlas y Lamadrid los dos equipos que disputen la final por el segundo ascenso a la Primera C. El conjunto de General Rodríguez le había ganado 3-1 como local a Argentino de Merlo, pero ayer perdió 2-0 como visitante en la revancha y, por ello, necesitó los penales para avanzar a la final (se impuso 3-1). En tanto, Lamadrid venció 2-1 a Liniers en Villa Devoto y como en la ida habían igualado 0-0, se clasificó finalista al cabo de los 90 minutos. #RG2018: SE CORTÓ LA RACHA Después de siete victorias en fila en el arranque de Roland Garros, el tenis argentino sufrió ayer cuatro derrotas en una jornada que no dejó ningún triunfo. Leonardo Mayer perdió 2-6, 7-6, 6-2 y 6-3 con el francés Julien Benneteau y fue el único argentino que no logró superar la primera ronda. En tanto, por la segunda vuelta, Marco Trungelliti cayó 6-1, 7-6 y 6-1 con el italiano Marco Cecchinato; Federico Delbonis no pudo con el 10º preclasificado, el español Pablo Carreño Busta, quien lo derrotó por 7-6, 7-6, 3-6 y 6-4; y Guido Andreozzi perdió con el también español Fernando Verdasco por 6-3, 6-2 y 6-2. En la continuidad de este segundo Grand Slam del año, hoy se presentarán otros cuatro argentinos: Juan Martín Del Potro enfrentará a Benneteau; Diego Schwartzmann se medirá con el checo Adam Pavlasek; Horacio Zeballos jugará ante el estadounidense John Isner; y Guido Pella chocará ante el Nº 1 del mundo, el español Rafael Nadal, quien busca su 11º título en el polvo de ladrillo del Bois de Boulogne, en París. NBA: ARRANCA LA FINAL Esta noche se pondrá en marcha la final de la NBA, cuando el vigente campeón, Golden State Warriors, reciba a Cleveland Cavaliers para disputar el primer juego de la serie al mejor de siete partidos. Warriors y Cavaliers disputaron las últimas tres finales, con dos victorias para los de San Francisco y una para los de Cleveland, que este año intentará igualar este historial reciente de la mano de LeBron James, quien estará jugando su octava final consecutiva de la NBA. JUEGOS ODESUR Ayer, Argentina cayó al quinto lugar del medallero de los Juegos Sudamericanos "Cochabamba 2018" tras ser superado por Chile (15 oros) y Venezuela (14). La delegación albiceleste suma 13 medallas de oro, 19 de plata y 24 de bronce para un total de 56 preseas. El medallero es liderado por Brasil (31-21-25: 77 en total), mientras que en segundo lugar se ubica Colombia (26-26-26: 78). Ayer, para Argentina sumaron: Ken Kuwada (plata en Patín Carrera), Rocío Bebel Alt (bronce en Patín Carrera), Lucas Legnani (bronce en Bowling), el equipo de Florete (bronce en Esgrima), Héctor Campos (bronce en Judo +100kg) y Graciela Álvarez (bronce en Judo +78kg).



