Cada año mueren más de 7 millones de personas por el tabaco, de las cuales 900.000 corresponden a no fumadores que respiran humo de tabaco ajeno, afirma la OMS. La Dra. Julieta Bustamante del Hospital Austral explica por qué dejar de fumar. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y el lema para el 2018 es: Tabaco y cardiopatías. El objetivo es mostrar la relación entre el tabaquismo y las enfermedades cardiovasculares que, según la OMS, son "las principales causas de muerte en el mundo". A su vez, se busca adoptar medidas y acciones para reducir los riesgos para la salud que produce el consumo de tabaco. Según la OMS, "la epidemia mundial de tabaco causa, cada año, más de 7 millones de defunciones, 900.000 de las cuales corresponden a personas no fumadoras que respiran humo de tabaco ajeno". Además, asegura que "el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno contribuyen a cerca del 12% de las defunciones por cardiopatías". La Dra. Julieta Bustamante, del Servicio de Cardiología del Hospital Austral, explicó que "el tabaquismo es una enfermedad crónica que sostenida en el tiempo genera adicción y daño en distintos órganos. Es la primera causa de invalidez y muerte prematura en el mundo". El tabaco es "responsable de graves consecuencias para la salud de " fumadores" y "no fumadores", provocando daño con altos índices de morbi-mortalidad", aseguró la Dra. Bustamante. Y agregó: "Dejar de fumar es la intervención más importante en la prevención cardiovascular". La Dra. Bustamante propone 5 razones para dejar de fumar: 1. Disminuir el riesgo de tener cáncer, infartos, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, EPOC, cataratas (entre otras enfermedades); 2. Respirar mejor, tener menos probabilidad de enfermar y disminuir la presión arterial; 3. Transmitir un ejemplo para los hijos y/o familiares; 4. Mejorar la apariencia física y la piel y disminuir las manchas en los dientes y las manos; 5. Ahorrar dinero.



